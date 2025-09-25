logo

BTC/USD

111715

ETH/USD

4011.98

USD/UAH

41.41

EUR/UAH

48.66

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Скандалы СБУ проводит обыски у чиновников «Укразализныци»
commentss НОВОСТИ Все новости

СБУ проводит обыски у чиновников «Укразализныци»

Служба безопасности проводит обыски у должностных лиц «Укрзализныци»

25 сентября 2025, 11:27
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

25 сентября Служба безопасности Украины начала ряд санкционированных судом обысков в уголовном производстве по злоупотреблениям в сфере грузовых перевозок на Укрзализныци. Об этом пишут в пресс-центре ведомства.

СБУ проводит обыски у чиновников «Укразализныци»

СБУ проводит обыски у чиновников «Укрзализныци»

Следственно-оперативные мероприятия проходят исключительно у должностных лиц ЧАО "Укрзализныця" и частных предпринимателей, которые являются фигурантами соответствующего уголовного производства, отмечают в СБУ.

"Обыски у должностных лиц Укрзализныци не связаны с "давлением на независимость антикоррупционных институтов", о чем сегодня заявили их представители.

Все мероприятия проходят с соблюдением законодательства Украины.

Любые злоупотребления в сфере железнодорожного сообщения, которое играет ключевую роль в логистике Сил безопасности и обороны, поставке оружия и грузов на фронт, недопустимы", – отмечают в ведомстве.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Государственное бюро расследований, вероятно, проводит обыски у экс-главы Службы внешней разведки Украины генерала-лейтенанта Валерия Кондратюка. Об этом сообщает "Бабель" со ссылкой на собственные источники.

По информации издания, Кондратюк не присутствовал в доме, там находилась только его жена. Какого дела касаются обыски, пока не сообщается.

Напомним, на днях политическая блогерша Алена Яхно опубликовала в Facebook список генералов, на которых, по ее данным, будут искать компромат. Среди них были названы и Валерия Кондратюка: "Злые люди врут, что ГБР получило указание активно искать компромат и регистрировать уголовные производства против бывших армейских высокопоставленных должностных лиц. Называют фамилии генералов Михаила Забродского, Сергея Наева, Николая Олещука, Виктора Муженко, Сергея Кривоноса, Валерия Кондратюка <…> Следователи имеют указание искать любые возможные и невозможные нарушения".



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости