СБУ проводит обыски у чиновников «Укразализныци»

25 сентября Служба безопасности Украины начала ряд санкционированных судом обысков в уголовном производстве по злоупотреблениям в сфере грузовых перевозок на Укрзализныци. Об этом пишут в пресс-центре ведомства.

СБУ проводит обыски у чиновников «Укрзализныци»

Следственно-оперативные мероприятия проходят исключительно у должностных лиц ЧАО "Укрзализныця" и частных предпринимателей, которые являются фигурантами соответствующего уголовного производства, отмечают в СБУ.

"Обыски у должностных лиц Укрзализныци не связаны с "давлением на независимость антикоррупционных институтов", о чем сегодня заявили их представители. Все мероприятия проходят с соблюдением законодательства Украины. Любые злоупотребления в сфере железнодорожного сообщения, которое играет ключевую роль в логистике Сил безопасности и обороны, поставке оружия и грузов на фронт, недопустимы", – отмечают в ведомстве.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Государственное бюро расследований, вероятно, проводит обыски у экс-главы Службы внешней разведки Украины генерала-лейтенанта Валерия Кондратюка. Об этом сообщает "Бабель" со ссылкой на собственные источники.

По информации издания, Кондратюк не присутствовал в доме, там находилась только его жена. Какого дела касаются обыски, пока не сообщается.

Напомним, на днях политическая блогерша Алена Яхно опубликовала в Facebook список генералов, на которых, по ее данным, будут искать компромат. Среди них были названы и Валерия Кондратюка: "Злые люди врут, что ГБР получило указание активно искать компромат и регистрировать уголовные производства против бывших армейских высокопоставленных должностных лиц. Называют фамилии генералов Михаила Забродского, Сергея Наева, Николая Олещука, Виктора Муженко, Сергея Кривоноса, Валерия Кондратюка <…> Следователи имеют указание искать любые возможные и невозможные нарушения".