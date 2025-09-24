logo_ukra

Головна Новини Суспільство Скандали ЗМІ: Обшуки у генерала Кондратюка, експерти заявляють про політичний тиск
НОВИНИ

ЗМІ: Обшуки у генерала Кондратюка, експерти заявляють про політичний тиск

У генерала Валерія Кондратюка, ймовірно, проводять обшуки вдома, передають ЗМІ

24 вересня 2025, 13:37
Державне бюро розслідувань ймовірно проводить обшуки в ексголови Служби зовнішньої розвідки України генерала-лейтенанта Валерія Кондратюка. Про це повідомляє "Бабель" з посиланням на власні джерела.

За інформацією видання, Кондратюк не був присутній в помешканні, там перебувала лише його дружина. Якої справи стосуються обшуки, поки що не повідомляється.

Нагадаємо, днями політична блогерка Альона Яхно опублікувала у Facebook список генералів, на яких, за її даними, шукатимуть компромат. Серед них було названо і Валерія Кондратюка: "Злі люди брешуть, що ДБР отримало вказівку активно шукати компромат та реєструвати кримінальні провадження проти колишніх армійських високопосадовців. Називають прізвища генералів Михайла Забродського, Сергія Наєва, Миколи Олещука, Віктора Муженка, Сергія Кривоноса, Валерія Кондратюка <…> Слідчі мають вказівку шукати будь-які можливі і неможливі  порушення".

На її думку, на це є дві причини. Перша: Офісу Президента не подобається незалежність генералів, їхній авторитет та вплив на міжнародному рівні. Друга: Офісу Президент намагається прибрати потенційних конкурентів перед майбутніми виборами.

Довідка. Валерій Кондратюк – офіцер спецслужб, генерал-лейтенант. Голова Служби зовнішньої розвідки України (2020-2021), заступник голови Адміністрації президента України (2016-2019), начальник ГУР МОУ (2015-2016), начальник Департаменту контррозвідки Служби безпеки України (2014-2015).                                                                                                                          



