Государственное бюро расследований вероятно проводит обыски у экс-главы Службы внешней разведки Украины генерала-лейтенанта Валерия Кондратюка. Об этом сообщает "Бабель" со ссылкой на собственные источники.

СМИ: Обыски у генерала Кондратюка, эксперты заявляют о политическом давлении

По информации издания, Кондратюк не присутствовал в доме, там находилась только его жена. Какого дела касаются обыски, пока не сообщается.

Напомним, на днях политическая блогерша Алена Яхно опубликовала в Facebook список генералов, на которых, по ее данным, будут искать компромат. Среди них был назван и Валерий Кондратюк: "Злые люди врут, что ГБР получило указание активно искать компромат и регистрировать уголовные производства против бывших армейских чиновников. Называют фамилии генералов Михаила Забродского, Сергея Наева, Николая Олещука, Виктора Муженко, Сергея Кривоноса, Валерия Кондратюка <…> Следователи имеют указание искать любые возможные и невозможные нарушения".

По ее мнению, для этого есть две причины. Первая: Офису Президента не нравится независимость генералов, их авторитет и влияние на международном уровне. Вторая: Офис Президента пытается убрать потенциальных конкурентов перед предстоящими выборами.

Справка. Валерий Кондратюк – офицер спецслужб, генерал-лейтенант. Председатель Службы внешней разведки Украины (2020–2021), заместитель главы Администрации президента Украины (2016–2019), начальник ГУР МОУ (2015–2016), начальник Департамента контрразведки Службы безопасности Украины (2014–2015).