СМИ: Обыски у генерала Кондратюка, эксперты заявляют о политическом давлении
commentss НОВОСТИ Все новости

СМИ: Обыски у генерала Кондратюка, эксперты заявляют о политическом давлении

У генерала Валерия Кондратюка, вероятно, проводят обыски на дому, передают СМИ.

24 сентября 2025, 13:37
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Государственное бюро расследований вероятно проводит обыски у экс-главы Службы внешней разведки Украины генерала-лейтенанта Валерия Кондратюка. Об этом сообщает "Бабель" со ссылкой на собственные источники.

По информации издания, Кондратюк не присутствовал в доме, там находилась только его жена. Какого дела касаются обыски, пока не сообщается.

Напомним, на днях политическая блогерша Алена Яхно опубликовала в Facebook список генералов, на которых, по ее данным, будут искать компромат. Среди них был назван и Валерий Кондратюк: "Злые люди врут, что ГБР получило указание активно искать компромат и регистрировать уголовные производства против бывших армейских чиновников. Называют фамилии генералов Михаила Забродского, Сергея Наева, Николая Олещука, Виктора Муженко, Сергея Кривоноса, Валерия Кондратюка <…> Следователи имеют указание искать любые возможные и невозможные нарушения".

По ее мнению, для этого есть две причины. Первая: Офису Президента не нравится независимость генералов, их авторитет и влияние на международном уровне. Вторая: Офис Президента пытается убрать потенциальных конкурентов перед предстоящими выборами.

Справка. Валерий Кондратюк – офицер спецслужб, генерал-лейтенант. Председатель Службы внешней разведки Украины (2020–2021), заместитель главы Администрации президента Украины (2016–2019), начальник ГУР МОУ (2015–2016), начальник Департамента контрразведки Службы безопасности Украины (2014–2015).                                                                                                                               



Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
