Плівки НАБУ та «кришування» банку: Гетманцев відкинув звинувачення та вимагає поліграф

Народний депутат Данило Гетманцев категорично заперечив звинувачення у намаганні отримати тіньовий контроль над державним Sense Bank та офіційно звернувся до правоохоронних органів із пропозицією пройти перевірку на детекторі брехні.

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Навколо державного фінансового сектору та представників вищого керівництва країни спалахнув новий корупційний скандал. Національне антикорупційне бюро (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) у межах розслідування справи під кодовою назвою "Форест Гамп" оприлюднили аудіозаписи. На цих матеріалах заступниця очільника Офісу Президента Ірина Мудра згадує, що керівник одного з парламентських комітетів пропонував свої послуги як "дах" для Sense Bank. Журналісти припустили, що головним фігурантом цієї розмови є голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев.

У розсекречених записах чиновниця ОП переказує почуту від третіх осіб інформацію про те, що нібито Данило Гетманцев, а також політик на ім'я Давид (офіційно особа не підтверджена, але медіа вказують на лідера фракції "Слуга народу" Давида Арахамію) у різний час висловлювали наміри взяти під власну опіку зазначену фінансову установу.

Сам Данило Гетманцев оперативно відреагував на публікацію компромату. Він наголосив, що ніколи не вів жодних дискусій щодо впливу на банківську установу ні з представницею ОП, ні з будь-якими іншими особами, та зауважив, що взагалі не пам'ятає, коли востаннє контактував із Мудрою.

"Щоб зняти навіть найменші сумніви, я готовий пройти поліграф, — рішуче задекларував народний обранець, демонструючи відкритість до співпраці зі слідством, — та дати свідчення НАБУ з цього приводу. Вже звернувся до НАБУ".

Наразі антикорупційні органи продовжують вивчати матеріали оперативних записів, а сам депутат очікує на офіційну відповідь детективів щодо проведення процесуальних дій за його участі.