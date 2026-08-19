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Масштабний корупційний вибух: НАБУ та САП штурмують Офіс Президента та Верховну Раду з обшуками

Обшуки у заступниці голови ОП та відомих нардепів: деталі найгучнішого розслідування НАБУ і САП

19 серпня 2026, 10:13
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Недилько Ксения








Інформаційний простір сколихнула новина про масштабну зачистку у вищих ешелонах української влади. Уранці в середу, 19 серпня 2026 року, антикорупційні структури розпочали масштабну спільну операцію.

Масштабний корупційний вибух: НАБУ та САП штурмують Офіс Президента та Верховну Раду з обшуками

Ілюстративне фото

"НАБУ та САП проводять спецоперацію із викриття злочинної організації, що діяла під керівництвом чинного та колишнього народних депутатів України, за участі високопосадовців Офісу Президента України та інших осіб", — офіційно заявили представники відомства.

Разом із релізом силовики опублікували лаконічний аудіозапис, проте чий саме голос ми чуємо на плівках, наразі залишається незрозумілим. Правоохоронці утримуються від передчасного розкриття всіх карт і додають лише, що "деталі повідомлять згодом".

Масштабний корупційний вибух: НАБУ та САП штурмують Офіс Президента та Верховну Раду з обшуками - фото 2

Масштабний корупційний вибух: НАБУ та САП штурмують Офіс Президента та Верховну Раду з обшуками - фото 2

Тим часом кулуарами та медіа вже ширяться перші конкретні імена фігурантів гучної справи. Зокрема, народний депутат Ярослав Железняк натякнув, що під приціл детективів потрапив чинний обранець від колишньої проросійської політичної сили.

"За моїми даними, у справі може фігурувати чинний депутат із забороненої зараз партії "ОПЗЖ", дуже відомий забудовник", — написав парламентар у соцмережах.

Своєю чергою джерела видання ZN.UA у правоохоронних органах розкрили набагато ширше коло ймовірних учасників схеми. Як стверджують інсайдери, "операція НАБУ та САП стосується заступниці голови Офісу Президента Ірини Мудрої, народного депутата із колишньої "ОПЗЖ" Вадима Столара та ексдепутата Максима Микитася". Крім того, співрозмовники журналістів зазначають, що у матеріалах провадження також фігурують "чиновники Міністерства юстиції та представники державного "Сенс Банку"".

Масштабний корупційний вибух: НАБУ та САП штурмують Офіс Президента та Верховну Раду з обшуками - фото 2

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що антикорупційні органи України поставили крапку у досудовому розслідуванні справи, де головним фігурантом є колишній заступник керівника Київської митниці. Його звинувачують у легалізації масштабних тіньових доходів.



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