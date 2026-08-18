Мільйони в «Буковелі» та таємничі активи: НАБУ завершило справу митника, а держоргани не знають про його майно

Антикорупційні органи України поставили крапку у досудовому розслідуванні справи, де головним фігурантом є колишній заступник керівника Київської митниці. Його звинувачують у легалізації масштабних тіньових доходів.

Фото: колаж порталу "Коментарі"

Правоохоронці встановили, що під час роботи в державній структурі посадовець накопичив величезні кошти сумнівного походження. Протягом 2020–2021 років він спрямував понад 2 мільйони доларів готівки у зведення відпочинкового комплексу з рестораном та готелем у селі Поляниця, що на території відомого курорту "Буковель". Після завершення будівництва чоловік отримував регулярні дивіденди від бізнесу. Проте офіційним власником нерухомості зробили його близького родича, аби сховати справжнє джерело грошей. Письмове повідомлення про підозру експосадовець отримав у березні 2026 року.

Громадські активісти з Центру протидії корупції та декілька ЗМІ стверджували, що йдеться про Сергія Тупальського. Щоб перевірити ці дані, журналісти порталу "Коментарі" звернулися із офіційними запитами до кількох відомств.

Київська митниця Державної митної служби України надала офіційну відповідь на публічний запит журналістів щодо кадрової історії та фінансових виплат колишнього посадовця Сергія Васильовича Тупальського. Згідно з оприлюдненими документами, відомство внесло ясність у питання його перебування на керівних посадах та деталізувало структуру його доходів.

У пресцентрі митниці уточнили юридичні нюанси працевлаштування експосадовця, зазначивши, що у структурі Державної митної служби (ДМС) він посад не обіймав.

"За результатами опрацювання повідомляємо, що Тупальський Сергій Васильович в Київській митниці не працював та на посаду заступника начальника Київської митниці не призначався", — йдеться у листі за підписом в.о. начальника Павла Сича.

Водночас архівні дані свідчать, що він здійснював керівну діяльність у попередній структурі — Державній фіскальній службі (ДФС), де з 18 січня 2019 року по 2 квітня 2021 року працював заступником начальника Київської міської митниці ДФС, після чого був офіційно звільнений.

Паралельно з кадровою довідкою відомство оприлюднило помісячний звіт про заробітну плату Тупальського за весь період роботи, сукупний розмір якої склав 525 483,08 гривні. Найвищий рівень доходів зафіксовано у 2019 році, коли посадовцю нарахували 259 018,99 гривні, тоді як у 2020 році ця сума становила 186 387,61 гривні, а за перші місяці 2021 року перед звільненням — 80 076,48 гривні.

Бухгалтерська звітність також деталізує додаткові виплати, які чиновник отримав протягом 2019 року окрім базового окладу.

"У тому числі в 2019 році нарахування включають: 9 826,00 грн — місячна премія; 21 577,35 грн — надбавка за інтенсивність праці; 21 083,10 грн — грошова допомога до основної щорічної відпустки", — зазначено у довідці за підписами керівництва митниці та головного бухгалтера Тетяни Герлянд.

Окрім цього, у той самий період держслужбовцю було виділено 15 266,81 гривні матеріальної допомоги для вирішення його соціально-побутових питань.

Тобто виходячи із офіційної зарплати Тупальського, можна зробити висновок, що навіть за умови жодних витрат, він би не зміг "назбирати" такі активи для того, щоб побудувати готель за 2 млн. доларів, як йдеться у розслідуванні НАБУ.

Журналісти також спробували з'ясувати долю конфіскованих або переданих державі активів можливого фігуранта. Проте у Фонді державного майна України відповіли, що не володіють такими даними.





У відомстві, розглянувши звернення щодо майна чи корпоративних прав, які могли бути вилучені за рішенням суду або передані в управління країні, підкреслили:

"Станом на сьогодні в Реєстрі корпоративних прав та в інформаційних системах, які Фонд використовує в своїй роботі, інформація стосовно Тупальського Сергія Василь овича відсутня".

Своєю чергою, детективи Національного антикорупційного бюро відмовилися підтвердити або спростувати конкретне прізвище через таємницю слідства та норми законодавства.

У НАБУ наголосили на обмеженнях щодо розголошення деталей:

"Відомості досудового розслідування можна розголошувати лише з дозволу слідчого або прокурора", — пояснили у Бюро.





Там також підкреслили, що журналісти не є стороною процесу у кримінальному провадженні.

"Враховуючи викладене, а також те, що запитувані відомості є інформацією з обмеженим доступом, — резюмували у відомстві, — їх розголошення наразі не є можливим".

Наразі матеріали справи готують до передачі в суд, де колишньому чиновнику загрожує відповідальність за статтею про відмивання доходів в особливо великих розмірах.