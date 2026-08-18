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Миллионы в «Буковеле» и таинственные активы: НАБУ завершило дело таможенника, а госорганы не знают о его имуществе

Гостиничный бизнес за теневые доходы: расследование экс-служащего завершено, но в Фонде госимущества активов нет

18 августа 2026, 14:42
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Недилько Ксения

Антикоррупционные органы Украины поставили точку в досудебном расследовании дела, где главным фигурантом является бывший заместитель руководителя Киевской таможни. Его обвиняют в легализации масштабных теневых доходов.

Миллионы в «Буковеле» и таинственные активы: НАБУ завершило дело таможенника, а госорганы не знают о его имуществе

Фото: коллаж портала "Комментарии"

Правоохранители установили, что во время работы в государственной структуре должностное лицо накопило огромные средства сомнительного происхождения. В течение 2020-2021 годов он направил более 2 миллионов долларов наличности в строительство комплекса отдыха с рестораном и гостиницей в селе Поляница, что на территории известного курорта "Буковель". После завершения строительства мужчина получал регулярные дивиденды от бизнеса. Однако официальным владельцем недвижимости сделали его близкого родственника, чтобы скрыть настоящий источник денег. Письменное уведомление о подозрении чиновник получил в марте 2026 года.

Общественные активисты из Центра противодействия коррупции и несколько СМИ утверждали , что речь идет о Сергее Тупальском. Чтобы проверить эти данные, журналисты портала "Комментарии" обратились с официальными запросами в несколько ведомств.

Киевская таможня Государственной таможенной службы Украины предоставила официальный ответ на публичный запрос журналистов по поводу кадровой истории и финансовым выплатам бывшего чиновника Сергея Васильевича Тупальского. Согласно обнародованным документам, ведомство внесло ясность в вопрос его пребывания на руководящих должностях и детализировало структуру его доходов.

Миллионы в «Буковеле» и таинственные активы: НАБУ завершило дело таможенника, а госорганы не знают о его имуществе - фото 2

В прессцентре таможни уточнили юридические нюансы трудоустройства экс-чиновника, отметив, что в структуре Государственной таможенной службы (ГТС) он должностей не занимал.

"По результатам обработки сообщаем, что Тупальский Сергей Васильевич в Киевской таможне не работал и на должность заместителя начальника Киевской таможни не назначался", — говорится в письме за подписью и.о. начальника Павла Сыча.

В то же время архивные данные свидетельствуют, что он осуществлял руководящую деятельность в предыдущей структуре — Государственной фискальной службе (ГФС), где с 18 января 2019 по 2 апреля 2021 работал заместителем начальника Киевской городской таможни ГФС, после чего был официально уволен.

Параллельно с кадровой справкой ведомство обнародовало помесячный отчет о заработной плате Тупальского за весь период работы, совокупный размер которой составил 525 483,08 гривны. Наивысший уровень доходов зафиксирован в 2019 году, когда чиновнику насчитали 259 018,99 гривны, тогда как в 2020 году эта сумма составила 186 387,61 гривны, а за первые месяцы 2021 перед увольнением — 80 076,48.

Бухгалтерская отчетность также детализирует дополнительные выплаты, полученные чиновником в течение 2019 года кроме базового оклада.

"В том числе в 2019 году начисления включают: 9 826,00 грн – месячная премия; 21 577,35 грн — надбавка за интенсивность труда; 21 083,10 грн — денежная помощь к основному ежегодному отпуску", — говорится в справке за подписями руководства таможни и главного бухгалтера Татьяны Герлянд.

Кроме того, в тот же период госслужащему было выделено 15 266,81 гривны материальной помощи для решения его социально-бытовых вопросов.

То есть исходя из официальной зарплаты Тупальского, можно заключить, что даже при условии нулевых расходов, он бы не смог "собрать" такие активы для того, чтобы построить гостиницу за 2 млн. долларов, как говорится в расследовании НАБУ.

Миллионы в «Буковеле» и таинственные активы: НАБУ завершило дело таможенника, а госорганы не знают о его имуществе - фото 2

Журналисты также попытались выяснить судьбу конфискованных или переданных государству активов возможного фигуранта. Однако в Фонде государственного имущества Украины ответили, что не владеют подобными данными.

Миллионы в «Буковеле» и таинственные активы: НАБУ завершило дело таможенника, а госорганы не знают о его имуществе - фото 2


В ведомстве, рассмотрев обращения по имуществу или корпоративным правам, которые могли быть изъяты по решению суда или переданы в управление стране, подчеркнули:

"По состоянию на сегодняшний день в Реестре корпоративных прав и в информационных системах, которые Фонд использует в своей работе, информация о Тупальском Сергее Васильевиче отсутствует".

В свою очередь, детективы Национального антикоррупционного бюро отказались подтвердить или опровергнуть конкретную фамилию из-за тайны следствия и норм законодательства.

В НАБУ отметили ограничения по разглашению деталей:

"Ведомости досудебного расследования можно разглашать только с разрешения следователя или прокурора", — пояснили в Бюро.

Миллионы в «Буковеле» и таинственные активы: НАБУ завершило дело таможенника, а госорганы не знают о его имуществе - фото 2


Там также подчеркнули, что журналисты не являются стороной процесса по уголовному производству.

"Учитывая изложенное, а также то, что запрашиваемые сведения являются информацией с ограниченным доступом, — резюмировали в ведомстве, — их разглашение пока невозможно".

Сейчас материалы дела готовят к передаче в суд, где бывшему чиновнику грозит ответственность по статье об отмывании доходов в особо крупных размерах.



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