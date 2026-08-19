Масштабный коррупционный взрыв: НАБУ и САП штурмуют Офис Президента и Верховную Раду с обысками



















Информационное пространство всколыхнула новость о масштабной зачистке в высших эшелонах украинской власти. Утром в среду, 19 августа 2026 года, антикоррупционные структуры приступили к масштабной совместной операции.

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"НАБУ и САП проводят спецоперацию по разоблачению преступной организации, действовавшей под руководством действующего и бывшего народных депутатов Украины, с участием чиновников Офиса Президента Украины и других лиц", — официально заявили представители ведомства.

Вместе с релизом силовики опубликовали лаконичную аудиозапись, однако чей голос мы слышим на пленках, пока остается непонятным. Правоохранители воздерживаются от преждевременного раскрытия всех карт и добавляют лишь, что "подробности сообщат позже".

Между тем кулуарами и медиа уже распространяются первые конкретные имена фигурантов громкого дела. В частности, народный депутат Ярослав Железняк намекнул, что под прицел детективов попал действующий избранник бывшей пророссийской политической силы.

"По моим данным, по делу может фигурировать действующий депутат из запрещенной сейчас партии "ОПЗЖ", очень известный застройщик", — написал парламентарий в соцсетях.

В свою очередь источники издания ZN.UA в правоохранительных органах раскрыли гораздо шире круг вероятных участников схемы. Как утверждают инсайдеры, "операция НАБУ и САП касается замглавы Офиса Президента Ирины Мудрой, народного депутата из бывшей "ОПЗЖ" Вадима Столара и экс-депутата Максима Микитася". Кроме того, собеседники отмечают, что в материалах производства также фигурируют "чиновники Министерства юстиции и представители государственного "Сенс Банка"".

Напомним, портал "Комментарии" писал , что антикоррупционные органы Украины поставили точку в досудебном расследовании дела, где главным фигурантом является бывший заместитель руководителя Киевской таможни. Его обвиняют в легализации масштабных теневых доходов.