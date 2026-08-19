Масштабный коррупционный взрыв: НАБУ и САП штурмуют Офис Президента и Верховную Раду с обысками

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Недилько Ксения
Информационное пространство всколыхнула новость о масштабной зачистке в высших эшелонах украинской власти. Утром в среду, 19 августа 2026 года, антикоррупционные структуры приступили к масштабной совместной операции.
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Вместе с релизом силовики опубликовали лаконичную аудиозапись, однако чей голос мы слышим на пленках, пока остается непонятным. Правоохранители воздерживаются от преждевременного раскрытия всех карт и добавляют лишь, что "подробности сообщат позже".
Между тем кулуарами и медиа уже распространяются первые конкретные имена фигурантов громкого дела. В частности, народный депутат Ярослав Железняк намекнул, что под прицел детективов попал действующий избранник бывшей пророссийской политической силы.
В свою очередь источники издания ZN.UA в правоохранительных органах раскрыли гораздо шире круг вероятных участников схемы. Как утверждают инсайдеры, "операция НАБУ и САП касается замглавы Офиса Президента Ирины Мудрой, народного депутата из бывшей "ОПЗЖ" Вадима Столара и экс-депутата Максима Микитася". Кроме того, собеседники отмечают, что в материалах производства также фигурируют "чиновники Министерства юстиции и представители государственного "Сенс Банка"".
Напомним, портал "Комментарии" писал , что антикоррупционные органы Украины поставили точку в досудебном расследовании дела, где главным фигурантом является бывший заместитель руководителя Киевской таможни. Его обвиняют в легализации масштабных теневых доходов.