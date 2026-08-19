Пленки НАБУ и «крышевание» банка: Гетманцев отверг обвинения и требует полиграф

Народный депутат Даниил Гетманцев категорически отрицал обвинения в попытке получить теневой контроль над государственным Sense Bank и официально обратился в правоохранительные органы с предложением пройти проверку на детекторе лжи.

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Вокруг государственного финансового сектора и представителей высшего руководства страны разразился новый коррупционный скандал . Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) в рамках расследования дела под кодовым названием "Форест Гамп" обнародовали аудиозаписи . На этих материалах заместитель главы Офиса Президента Ирина Мудрая вспоминает, что руководитель одного из парламентских комитетов предлагал свои услуги как "крышу" для Sense Bank. Журналисты предположили, что главным фигурантом этого разговора является глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев.

В рассекреченных записях чиновница ОП пересказывает услышанную от третьих лиц информацию о том, что якобы Даниил Гетманцев, а также политик по имени Давид (официально лицо не подтверждено, но медиа указывают на лидера фракции "Слуга народа" Давида Арахамию) в разное время высказывалось в разное время.

Сам Даниил Гетманцев оперативно отреагировал на публикацию компромата. Он подчеркнул, что никогда не вел никаких дискуссий о влиянии на банковское учреждение ни с представительницей ОП, ни с какими-либо другими лицами, и заметил, что вообще не помнит, когда последний раз контактировал с Мудрой.

"Чтобы снять даже малейшие сомнения, я готов пройти полиграф, — решительно задекларировал народный избранник, демонстрируя открытость к сотрудничеству со следствием, — и дать показания НАБУ на этот счет. Уже обратился в НАБУ".

В настоящее время антикоррупционные органы продолжают изучать материалы оперативных записей, а сам депутат ожидает официального ответа детективов о проведении процессуальных действий при его участии.