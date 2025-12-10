Піар-тур чи робота на економіку України: ЗМІ про візит директора БЕБ Цивінського до Канади

Нещодавно Бюро економічної безпеки України вийшло із гучною заявою про співпрацю з поліцією Торонто.

Олександр Цивінський та Мирон Демків. Фото БЕБ

На практиці закордонні відрядження керівника БЕБ Олександра Цивінського можуть бути “новим видом бюджетного туризму”, пише видання “Коротко про”. У ЗМІ зазначають, що після призначення нового керівника БЕБ збільшилась кількість меморандумів, міжнародних зустрічей та гучних заяв, однак реальні результати роботи раніше були значно кращими.

Щодо співпраці БЕБ з поліцією Торонто, видання зауважила, що за економічні злочини в Канаді відповідають зовсім інші структури: RCMP, FINTRAC, податкова служба.А поліція міста — це лише муніципальний орган.

“Називати це “спільністю завдань” між національним органом економічної безпеки України і міською поліцією чужого мегаполіса — це вже з розряду художньої літератури. Чи тепер кожен правоохоронний орган може “завести дружбу” з поліцією Торонто або Нью-Йорка — чи це ексклюзив БЕБ? Якщо це норма — то ми або визнаємо, що відкрили новий вид бюджетного туризму, або чесно пояснюємо, де в цьому інтерес української економіки”, — пише видання.

За результатами перших чотирьох місяців роботи Директора БЕБ, як зазначає ЗМІ, в Бюро звітують про десятки мільйонів гривень відшкодованих збитків. При цьому за схожий період минулого року йшлося про мільярди. Видання підкреслює, що на фоні більш скромних цифр видно не підвищення ефективності, а збільшення кількості меморандумів, візитів, міжнародних фото й гучних заяв.

“Тож питання дуже просте: ми будуємо Бюро економічної безпеки, яке тихо й системно витягує з тіні сотні мільярдів, чи фінансуємо міжнародний піар-марафон його керівника з діаспорними зустрічами і красивими протоколами про наміри?”, — йдеться у повідомленні.

Раніше портал “Коментарі” повідомляв, що Олександр Цивінський після свого призначення пообіцяв провести аудит кримінальних проваджень, розробити план підвищення довіри до громадськості, впровадити нові показники ефективності для Бюро та програму “Економічний щит”. Однак поки що в Бюро не мають інформації щодо цих ініціатив.

До того ж, за перші 100 днів на посаді керівник Бюро провів 30 зустрічей із бізнесом, громадськими організаціями та міжнародними партнерами, тоді як відшкодування до бюджету зменшились вдвічі.



