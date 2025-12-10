Пиар-тур или работа на экономику Украины: СМИ о визите директора БЭБ Цивинского в Канаду

Рубрики
Кречмаровская Наталия
Недавно Бюро экономической безопасности Украины вышло с громким заявлением о сотрудничестве с полицией Торонто.
Александр Цивинский и Мирон Демкив. Фото БЭБ
На практике заграничные командировки руководителя БЭБ Александра Цивинского могут быть "новым видом бюджетного туризма", пишет издание "Коротко про". В СМИ отмечают, что после назначения нового руководителя БЭБ увеличилось количество меморандумов, международных встреч и громких заявлений, однако реальные результаты работы раньше были значительно лучше.
Относительно сотрудничества БЭБ с полицией Торонто, издание отметило, что за экономические преступления в Канаде отвечают совсем другие структуры: RCMP, FINTRAC, налоговая служба. А полиция города – это только муниципальный орган.
По результатам первых четырех месяцев работы Директора БЭБ, как отмечает СМИ, в Бюро отчитываются о десятках миллионов гривен возмещенного ущерба. При этом за схожий период прошлого года речь шла о миллиардах. Издание подчеркивает, что на фоне более скромных цифр видно не повышение эффективности, а увеличение количества меморандумов, визитов, международных фото и громких заявлений.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Александр Цивинский после своего назначения пообещал провести аудит уголовных производств, разработать план повышения доверия к общественности, внедрить новые показатели эффективности для Бюро и программу "Экономический щит". Однако пока в Бюро нет информации об этих инициативах.
К тому же за первые 100 дней в должности руководитель Бюро провел 30 встреч с бизнесом, общественными организациями и международными партнерами, тогда как возмещения в бюджет уменьшились вдвое.