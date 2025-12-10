Пиар-тур или работа на экономику Украины: СМИ о визите директора БЭБ Цивинского в Канаду

Недавно Бюро экономической безопасности Украины вышло с громким заявлением о сотрудничестве с полицией Торонто.

Александр Цивинский и Мирон Демкив. Фото БЭБ

На практике заграничные командировки руководителя БЭБ Александра Цивинского могут быть "новым видом бюджетного туризма", пишет издание "Коротко про". В СМИ отмечают, что после назначения нового руководителя БЭБ увеличилось количество меморандумов, международных встреч и громких заявлений, однако реальные результаты работы раньше были значительно лучше.

Относительно сотрудничества БЭБ с полицией Торонто, издание отметило, что за экономические преступления в Канаде отвечают совсем другие структуры: RCMP, FINTRAC, налоговая служба. А полиция города – это только муниципальный орган.

"Называть это "общностью задач" между национальным органом экономической безопасности Украины и городской полицией чужого мегаполиса — это уже из разряда художественной литературы. Теперь каждый правоохранительный орган может "завести дружбу" с полицией Торонто или Нью-Йорка — или это эксклюзив БЕБ? Если это норма — то мы либо признаем, что открыли "новый вид бюджетного туризма", либо честно объясняем, где в этом интерес украинской экономики”, — пишет издание.

По результатам первых четырех месяцев работы Директора БЭБ, как отмечает СМИ, в Бюро отчитываются о десятках миллионов гривен возмещенного ущерба. При этом за схожий период прошлого года речь шла о миллиардах. Издание подчеркивает, что на фоне более скромных цифр видно не повышение эффективности, а увеличение количества меморандумов, визитов, международных фото и громких заявлений.

"Так что вопрос очень простой: мы строим Бюро экономической безопасности, которое тихо и системно вытягивает из тени сотни миллиардов, или финансируем международный пиар-марафон его руководителя с диаспорными встречами и красивыми протоколами о намерениях?", — говорится в сообщении.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Александр Цивинский после своего назначения пообещал провести аудит уголовных производств, разработать план повышения доверия к общественности, внедрить новые показатели эффективности для Бюро и программу "Экономический щит". Однако пока в Бюро нет информации об этих инициативах.

К тому же за первые 100 дней в должности руководитель Бюро провел 30 встреч с бизнесом, общественными организациями и международными партнерами, тогда как возмещения в бюджет уменьшились вдвое.



