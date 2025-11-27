logo_ukra

Скандали В БЕБ не знають як пройшов аудит справ та що обіцяв директор Цивінський – документ
В БЕБ не знають як пройшов аудит справ та що обіцяв директор Цивінський – документ

Чат-бот БЕБ та програма «Економічний щит» існують поки на словах – офіційна відповідь

27 листопада 2025, 16:58
Автор:
avatar

Недилько Ксения

В Бюро економічної безпеки відмовились надати інформацію на запит про ініціативи директора Бюро Олександра Цивінського, посилаючись на те, що запитувана інформація потребує створення, тож не є публічною. Про це йдеться у відповіді на журналістський запит, передають "Подробиці".

У документі йдеться, що дані про результати аудиту кримінальних проваджень, план підвищення довіри до громадськості, нові показники ефективності для Бюро та програму “Економічний щит” наразі відсутні й не відносяться до публічної інформації. 

"Суттєвою ознакою публічної інформації у розумінні Закону є її попередня фіксація. Тобто Закон регулює відносини щодо доступу до інформації, яка вже існує, і не вимагає у відповідь на запит її створювати", — зазначено у відповіді БЕБ. 

Також у Бюро не змогли відповісти на питання щодо кількості звернень, які надійшли на чат-бот БЕБ з протидії контрабанді, та результати їх розгляду. Хоча Олександр Цивінський заявляв, що кожне повідомлення буде оперативно перевірене, структуроване та опрацьоване.

Лист з відповіддю Бюро підписав Керівник Департаменту забезпечення документообігу та контролю БЕБ Вадим Пекельний. Саме до його безпосередніх обов’язків входить забезпечення доступу до публічної інформації та розгляду звернень громадян, що надійшли до БЕБ. За цю роботу посадовець отримує понад млн грн на рік заробітної плати. 

Нагадаємо, раніше  директор Бюро неодноразово під час своїх виступів наголошував, що відкритий діалог з громадськістю – це не формальність, а щоденна практика.



