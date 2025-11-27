logo

Главная Новости Общество Скандалы В БЭБ не знают, как прошел аудит дел и что обещал директор Цивинский – документ
commentss НОВОСТИ Все новости

В БЭБ не знают, как прошел аудит дел и что обещал директор Цивинский – документ

Чат-бот БЭБ и программа «Экономический щит» пока существуют на словах – официальный ответ

27 ноября 2025, 16:58
Автор:
Недилько Ксения

В Бюро экономической безопасности отказались предоставить информацию по запросу об инициативах директора Бюро Александра Цивинского, ссылаясь на то, что запрашиваемая информация требует создания, поэтому не является публичной. Об этом говорится в ответе на журналистский запрос, передают "Подробности".

В документе говорится, что данные о результатах аудита уголовных производств, план повышения доверия к общественности, новые показатели эффективности для Бюро и программа "Экономический щит" пока отсутствуют и не относятся к публичной информации.

"Существенным признаком публичной информации в понимании закона является ее предварительная фиксация. То есть Закон регулирует отношения относительно доступа к уже существующей информации и не требует в ответ на запрос ее создавать", — отмечено в ответе БЭБ.

Также в Бюро затруднились ответить на вопрос о количестве обращений, поступивших на чат-бот БЭБ по противодействию контрабанде, и результаты их рассмотрения. Хотя Александр Цивинский заявлял , что каждое сообщение будет оперативно проверено, структурировано и проработано.

Ответное письмо Бюро подписал Руководитель Департамента обеспечения документооборота и контроля БЭБ Вадим Адский. Именно в его непосредственные обязанности входит обеспечение доступа к публичной информации и рассмотрения обращений граждан, поступивших в БЭБ. За эту работу чиновник получает более млн грн в год заработной платы.

Напомним, ранее директор Бюро неоднократно во время своих выступлений отмечал , что открытый диалог с общественностью – это не формальность, а ежедневная практика.



