ЗМІ про 100 днів Цивінського в БЕБ: падіння відшкодування до бюджету, але більше івентів та зустрічей

Кречмаровская Наталия
За перші 100 днів роботи на посаді директора Бюро економічної безпеки Олександра Цивінського було проведено близько 30 публічних зустрічей з бізнесом та громадськістю.
Олександр Цивінський. Фото з відкритих джерел
При цьому результати щодо відшкодування завданих державі збитків виявилися суттєво нижчими, ніж у попередні періоди. За три місяці до бюджету було повернуто лише 700 млн грн — що практично удвічі менше за середньомісячні показники першого півріччя, повідомляє видання “Українські новини”.
Згідно з офіційними показниками, як пише ЗМІ, загальна сума відшкодованих збитків у кримінальних провадженнях, переданих до суду з січня по жовтень 2025 року, становила 3,7 млрд грн. При цьому, у першому півріччі, ще до призначення Цивінського, відшкодування перевищували 3 млрд грн.
Скільки за період роботи Цивінського розпочали нових кримінальних проваджень у БЕБ, як пише видання, також не відповіли, надавши статистику тільки з початку року: 2869 проваджень і 833 справи переданих до суду. Найбільше про ухилення від сплати податків – 232 провадження. Найменше – стосовно контрабанди підакцизних товарів, лише 15 справ.
Проте, як зазначає ЗМІ, у Бюро ведеться статистика публічної активності Цивінського: “в період з 01 серпня по 01 листопада 2025 року Директор БЕБ провів 15 зустрічей із представниками бізнесу, іноземними партнерами, медіа та інститутами громадянського суспільства, а також взяв участь у 15 заходах, організованих громадськими інституціями, недержавними організаціями та медіа”.
Видання нагадало, що 6 серпня Кабінет міністрів України призначив Олександра Цивінського Директором Бюро економічної безпеки у рамках перезавантаження органу, яке підтримували у МВФ. Відразу після свого призначення Цивінський пообіцяв провести атестацію співробітників БЕБ, аудит кримінальних проваджень та визначити нові КРІ для органу, але процес реформування досі не розпочався.