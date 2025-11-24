ЗМІ про 100 днів Цивінського в БЕБ: падіння відшкодування до бюджету, але більше івентів та зустрічей

За перші 100 днів роботи на посаді директора Бюро економічної безпеки Олександра Цивінського було проведено близько 30 публічних зустрічей з бізнесом та громадськістю.

Олександр Цивінський. Фото з відкритих джерел

При цьому результати щодо відшкодування завданих державі збитків виявилися суттєво нижчими, ніж у попередні періоди. За три місяці до бюджету було повернуто лише 700 млн грн — що практично удвічі менше за середньомісячні показники першого півріччя, повідомляє видання “Українські новини”.

Згідно з офіційними показниками, як пише ЗМІ, загальна сума відшкодованих збитків у кримінальних провадженнях, переданих до суду з січня по жовтень 2025 року, становила 3,7 млрд грн. При цьому, у першому півріччі, ще до призначення Цивінського, відшкодування перевищували 3 млрд грн.

“Тобто середньомісячні показники скоротилися майже вдвічі протягом останніх трьох місяці”, — йдеться у повідомленні.

Скільки за період роботи Цивінського розпочали нових кримінальних проваджень у БЕБ, як пише видання, також не відповіли, надавши статистику тільки з початку року: 2869 проваджень і 833 справи переданих до суду. Найбільше про ухилення від сплати податків – 232 провадження. Найменше – стосовно контрабанди підакцизних товарів, лише 15 справ.

“На запит щодо кількості повідомлень про підозру Бюро не надало відповідь, заявивши, що облік таких даних "не передбачено". Відмовилися також оприлюднювати дані про вилучення підакцизних товарів та обладнання, хоча до вересня така інформація щомісячно публікувалася на офіційному сайті БЕБ згідно з постановою Кабінету Міністрів”, — повідомляє видання.

Проте, як зазначає ЗМІ, у Бюро ведеться статистика публічної активності Цивінського: “в період з 01 серпня по 01 листопада 2025 року Директор БЕБ провів 15 зустрічей із представниками бізнесу, іноземними партнерами, медіа та інститутами громадянського суспільства, а також взяв участь у 15 заходах, організованих громадськими інституціями, недержавними організаціями та медіа”.

“Цікаво, що раніше директор Бюро Олександр Цивінський неодноразово наголошував на відкритості Бюро і прагненні змінити підходи в роботі в бік прозорості: “Мета БЕБ — здобути довіру людей через конкретні результати. Ми працюватимемо не за кількістю справ, а за якістю рішень і реальним поповненням бюджету воюючої країни”, — пише видання.

Видання нагадало, що 6 серпня Кабінет міністрів України призначив Олександра Цивінського Директором Бюро економічної безпеки у рамках перезавантаження органу, яке підтримували у МВФ. Відразу після свого призначення Цивінський пообіцяв провести атестацію співробітників БЕБ, аудит кримінальних проваджень та визначити нові КРІ для органу, але процес реформування досі не розпочався.