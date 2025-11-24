СМИ о 100 днях Цивинского в БЭБ: падение возмещения в бюджет, но больше ивентов и встреч

За первые 100 дней работы в должности директора Бюро экономической безопасности Александра Цивинского было проведено около 30 публичных встреч с бизнесом и общественностью.

Александр Цивинский. Фото из открытых источников

При этом результаты возмещения нанесенного государству ущерба оказались существенно ниже, чем в предыдущие периоды. За три месяца в бюджет было возвращено лишь 700 млн грн — что практически вдвое меньше среднемесячных показателей первого полугодия, сообщает издание "Українські новини".

Согласно официальным показателям, как пишет СМИ, общая сумма возмещенного ущерба в уголовных производствах, переданных в суд с января по октябрь 2025 года, составила 3,7 млрд грн. При этом в первом полугодии еще до назначения Цивинского возмещения превышали 3 млрд грн.

"То есть среднемесячные показатели сократились почти вдвое за последние три месяца", — говорится в сообщении.

Сколько за период работы Цивинского начали новые уголовные производства в БЭБ, как пишет издание, также не ответили, предоставив статистику только с начала года: 2869 производств и 833 дела переданных в суд. Больше всего об уклонении от уплаты налогов – 232 производства. Меньше всего – в отношении контрабанды подакцизных товаров, только 15 дел.

"На запрос о количестве сообщений о подозрении Бюро не предоставило ответ, заявив, что учет таких данных "не предусмотрен". Отказались также обнародовать данные об изъятии подакцизных товаров и оборудования, хотя до сентября такая информация ежемесячно публиковалась на официальном сайте БЭБ согласно постановлению Кабинета Министров", — сообщает издание.

Однако, как отмечает СМИ, в Бюро ведется статистика публичной активности Цивинского: “в период с 01 августа по 01 ноября 2025 года Директор БЭБ провел 15 встреч с представителями бизнеса, иностранными партнерами, медиа и институтами гражданского общества, а также принял участие в 15 мероприятиях, организованных медиа".

“Интересно, что ранее директор Бюро Александр Цивинский неоднократно отмечал открытость Бюро и стремление изменить подходы в работе в сторону прозрачности: “Цель БЭБ – получить доверие людей через конкретные результаты. Мы будем работать не по количеству дел, а по качеству решений и реальному пополнению бюджета воюющей страны”, — пишет издание.

Издание напомнило, что 6 августа Кабинет министров Украины назначил Александра Цивинского Директором Бюро экономической безопасности в рамках перезагрузки поддерживаемого в МВФ органа. Сразу после своего назначения Цивинский пообещал провести аттестацию сотрудников БЭБ, аудит уголовных производств и определить новые КРИ для органа, но процесс реформирования до сих пор не начался.