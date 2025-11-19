НАБУ ставить на паузу оприлюднення нових даних у справі Міндіча: у бюро назвали причини

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) поки не оприлюднюватиме нові матеріали справи "Мідас".

Детективи НАБУ. Фото: з відкритих джерел

Причиною там називають питання, пов‘язані з воєнним станом. Про це повідомляє NV з посиланням на джерело в антикорупційних органах.

Раніше один з представників правоохоронців розповів виданню на умовах анонімності, що розслідування НАБУ стосовно бізнесмена та співвласника студії Квартал 95 Тимура Міндіча, пов’язане з його корупційною діяльністю, може стати частиною ширшої кримінальної справи.

"Те, чим займався бізнесмен Тимур Міндіч в Україні, повʼязане не лише з енергетикою. Йдеться про озброєння також. НАБУ дісталося до його справ в енергетиці швидше, ніж до тих, що повʼязані зі зброєю", — зазначив співрозмовник.

Нагадаємо, видання "Коментарі" повідомляло, що Національне антикорупційне бюро України спільно зі Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою розкрили подробиці операції "Мідас", під час якої розслідуються корупційні махінації у сфері енергетики. Стало також відомо, що фігурант справи Тимур Міндіч перед обшуками НАБУ виїхав з України.

Раніше портал "Коментарі" писав, що проти Тимура Міндіча та Олександра Цукермана офіційно запроваджено санкції. Відповідний указ підписав президент Володимир Зеленський. Документом введено в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України щодо запровадження обмежень.

Читайте також на порталі "Коментарі": студія “Квартал 95” відреагувала на хвилю скандалів і публічні викриття, які останнім часом активно поширюються у медіапросторі. У зверненні колектив наголосив, що компанію намагаються втягнути у політичні протистояння, хоча сама студія не має стосунку до бізнесових чи політичних процесів, пов’язаних із її акціонерами.