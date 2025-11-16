logo_ukra

BTC/USD

95505

ETH/USD

3171.48

USD/UAH

42.04

EUR/UAH

48.98

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Скандали “Квартал 95” оприлюднив заяву після скандалів навколо Міндіча та публічних звинувачень
commentss НОВИНИ Всі новини

“Квартал 95” оприлюднив заяву після скандалів навколо Міндіча та публічних звинувачень

Студія “Квартал 95” оприлюднила заяву у відповідь на скандали навколо Міндіча та спроби втягнути компанію в політичні конфлікти

16 листопада 2025, 15:37
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Студія “Квартал 95” відреагувала на хвилю скандалів і публічні викриття, які останнім часом активно поширюються у медіапросторі. У зверненні колектив наголосив, що компанію намагаються втягнути у політичні протистояння, хоча сама студія не має стосунку до бізнесових чи політичних процесів, пов’язаних із її акціонерами.

“Квартал 95” оприлюднив заяву після скандалів навколо Міндіча та публічних звинувачень

Заява «Квартал 95» після скандалів навколо Міндіча

У заяві підкреслюється, що “Квартал 95” ― це велика команда, яка понад два десятиліття створює гумористичний контент і працює на підтримку глядачів навіть у найскладніші для країни періоди. Студія наголосила, що за брендом стоять сотні людей, а не одна публічна персона чи окремий інформаційний привід.

Колектив заявив, що не дозволить маніпулювати своєю діяльністю або використовувати студію у політичних цілях. За їхніми словами, ситуація, що зараз обговорюється в інформаційному полі, не має прямого зв’язку з їхньою творчою роботою.

Студія також повідомила, що продовжує працювати у звичному режимі та готується до запланованих концертів 6–7 грудня, де обіцяє висловити свою позицію через творчість і гумор. Водночас у “Кварталі 95” зазначили, що не хочуть створювати зайвий тиск на запрошених артистів, тому афіша заходів була змінена.

У фіналі звернення колектив подякував глядачам за підтримку та заявив, що студія й надалі працюватиме для своєї аудиторії.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що у Львові розгорілася незвична мовна дискусія після появи на міських трамваях рекламного слогану "Перше слово мого кота — “Мяу!”". Місцевий публіцист розкритикував цей напис і заявив, що коти в українській традиції "повинні нявкати, а не мяукати", натякаючи на недоречність використання звукової кальки з російської мови.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0NACrcAUDTrHKuVDfaUV266Sm5bh1kHDe7VAzG63fK22vCsJSdsTiFMXZcrCYyjgnl&id=100079631642923
Теги:

Новини

Всі новини