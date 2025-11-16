“Квартал 95” оприлюднив заяву після скандалів навколо Міндіча та публічних звинувачень

Студія “Квартал 95” відреагувала на хвилю скандалів і публічні викриття, які останнім часом активно поширюються у медіапросторі. У зверненні колектив наголосив, що компанію намагаються втягнути у політичні протистояння, хоча сама студія не має стосунку до бізнесових чи політичних процесів, пов’язаних із її акціонерами.

Заява «Квартал 95» після скандалів навколо Міндіча

У заяві підкреслюється, що “Квартал 95” ― це велика команда, яка понад два десятиліття створює гумористичний контент і працює на підтримку глядачів навіть у найскладніші для країни періоди. Студія наголосила, що за брендом стоять сотні людей, а не одна публічна персона чи окремий інформаційний привід.

Колектив заявив, що не дозволить маніпулювати своєю діяльністю або використовувати студію у політичних цілях. За їхніми словами, ситуація, що зараз обговорюється в інформаційному полі, не має прямого зв’язку з їхньою творчою роботою.

Студія також повідомила, що продовжує працювати у звичному режимі та готується до запланованих концертів 6–7 грудня, де обіцяє висловити свою позицію через творчість і гумор. Водночас у “Кварталі 95” зазначили, що не хочуть створювати зайвий тиск на запрошених артистів, тому афіша заходів була змінена.

У фіналі звернення колектив подякував глядачам за підтримку та заявив, що студія й надалі працюватиме для своєї аудиторії.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що у Львові розгорілася незвична мовна дискусія після появи на міських трамваях рекламного слогану "Перше слово мого кота — “Мяу!”". Місцевий публіцист розкритикував цей напис і заявив, що коти в українській традиції "повинні нявкати, а не мяукати", натякаючи на недоречність використання звукової кальки з російської мови.