"Квартал 95" опубликовал заявление после скандалов вокруг Миндича и публичных обвинений

Студия "Квартал 95" отреагировала на волну скандалов и публичные разоблачения, которые в последнее время активно распространяются в медиапространстве. В обращении коллектив подчеркнул, что компанию пытаются вовлечь в политические противостояния, хотя сама студия не имеет отношения к бизнес-политическим процессам, связанным с ее акционерами.

Заявление «Квартал 95» после скандалов вокруг Миндича

В заявлении подчеркивается, что "Квартал 95" — это большая команда, которая более двух десятилетий создает юмористический контент и работает в поддержку зрителей даже в самые сложные для страны периоды. Студия подчеркнула, что за брендом стоят сотни людей, а не одна публичная персона или отдельный информационный повод.

Коллектив заявил, что не позволит манипулировать своей деятельностью или использовать студию в политических целях. По их словам, ситуация, сейчас обсуждаемая в информационном поле, не имеет прямой связи с их творческой работой.

Студия также сообщила, что продолжает работать в обычном режиме и готовится к запланированным концертам 6–7 декабря, где обещает высказать свою позицию через творчество и юмор. В то же время в "Квартале 95" отметили, что не хотят создавать лишнее давление на приглашенных артистов, поэтому афиша мероприятий была изменена.

В финале обращения коллектив поблагодарил зрителей за поддержку и заявил, что студия и дальше будет работать для своей аудитории.

