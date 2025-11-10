В России заканчиваются контрактники: что на это указывает

Ситуация на фронте сложная – российские войска продолжают давить. При этом российская сторона несет большие потери.

Война в Украине. Фото портал "Комментарии"

Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО, лейтенант Андрей Коваленко рассказал, какие шаги предпринимает враг. По его словам, россияне будут пытаться перекрывать большие потери в боях за Покровск и в других направлениях "скрытой мобилизацией".

"Под этим термином следует понимать несколько вещей: вербовку срочников на контракты, а также набор резервистов для "охраны значимых объектов", который россияне объявили во многих регионах", — пояснил Коваленко.

По его словам, это свидетельствует о том, что нынешний поток контрактников в России снизился. Не перекрывает потери в боях в набор иностранцев.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что военные ВСУ указали на тревожные "звоночки" из РФ. Политолог, военный эксперт, воин ВСУ Кирилл Сазонов прокомментировал решение Путина по набору резервистов. Сазонов объяснил, что всех отслуживших и выведенных в резерв могут быстро мобилизовать.

"Официально — их будут привлекать для охраны критически важных объектов. Типа ПВО и рот охраны возле предприятий или железной дороги. Но ведь мы знаем, как российская "служба в тылу" или "работа на строительстве" моментально превращается в штурмовые группы. Вот это реальный резерв, за призывом которого следует следить. Тем более что там можно отобрать призывников лучших, чем 18-летние без опыта”, — объяснил боец ​​ВСУ.

По поводу решения Путина проводить призыв в армию в течение года Сазонов объяснил, что это не повлияет на количество оккупантов на фронте.



