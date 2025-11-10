logo_ukra

Головна Новини Суспільство Війна з Росією У Росії закінчуються контрактники: що на це вказує
commentss НОВИНИ Всі новини

У Росії закінчуються контрактники: що на це вказує

Путін “прихованою мобілізацією” намагатиметься перекрити великі втрати на фронті

10 листопада 2025, 13:30
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Ситуація на фронті складна — російські війська продовжують тиснути. При цьому російська сторона зазнає великих втрат. 

У Росії закінчуються контрактники: що на це вказує

Війна в Україні. Фото портал "Коментарі"

Керівник Центру протидії дезінформації РНБО, лейтенант Андрій Коваленко розповів, до яких кроків вдається ворог. За його словами, росіяни намагатимуться перекривати великі втрати у боях за Покровськ та на інших напрямках “прихованою мобілізацією”.

“Під цим терміном варто розуміти декілька речей: вербування строковиків на контракти, а також набір резервістів для “охорони значимих обʼєктів”, який росіяни оголосили в багатьох регіонах”, — пояснив Коваленко. 

За його словами, це свідчить про те, що нинішній потік контрактників в Росії зменшився. Не перекриває втрати в боях в набір іноземців.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що військові ЗСУ вказали на тривожні “дзвіночки” з РФ. Політолог, військовий експерт, воїн ЗСУ Кирило Сазонов прокоментував рішення Путіна щодо набору резервістів. Сазонов пояснив, що всіх, хто відслужив та виведений у резерв, можуть швидко мобілізувати. 

“Офіційно — їх залучатимуть для охорони критично важливих об’єктів. Типу ППО та рот охорони біля підприємств чи залізниці. Але ж ми знаємо, як російська "служба у тилу" чи "робота на будівництві" моментально перетворюється в штурмові групи. Ось це реальний резерв, за призовом якого варто слідкувати. Тим більш, що там можна відібрати призовників кращих, ніж 18-річні без досвіду”, — пояснив боєць ЗСУ. 

Щодо рішення Путіна проводити призов в армію протягом року Сазонов пояснив, що це не вплине на кількість окупантів на фронті. 




Джерело: https://t.me/akovalenko1989/10029
