У Росії закінчуються контрактники: що на це вказує

Ситуація на фронті складна — російські війська продовжують тиснути. При цьому російська сторона зазнає великих втрат.

Війна в Україні. Фото портал "Коментарі"

Керівник Центру протидії дезінформації РНБО, лейтенант Андрій Коваленко розповів, до яких кроків вдається ворог. За його словами, росіяни намагатимуться перекривати великі втрати у боях за Покровськ та на інших напрямках “прихованою мобілізацією”.

“Під цим терміном варто розуміти декілька речей: вербування строковиків на контракти, а також набір резервістів для “охорони значимих обʼєктів”, який росіяни оголосили в багатьох регіонах”, — пояснив Коваленко.

За його словами, це свідчить про те, що нинішній потік контрактників в Росії зменшився. Не перекриває втрати в боях в набір іноземців.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що військові ЗСУ вказали на тривожні “дзвіночки” з РФ. Політолог, військовий експерт, воїн ЗСУ Кирило Сазонов прокоментував рішення Путіна щодо набору резервістів. Сазонов пояснив, що всіх, хто відслужив та виведений у резерв, можуть швидко мобілізувати.

“Офіційно — їх залучатимуть для охорони критично важливих об’єктів. Типу ППО та рот охорони біля підприємств чи залізниці. Але ж ми знаємо, як російська "служба у тилу" чи "робота на будівництві" моментально перетворюється в штурмові групи. Ось це реальний резерв, за призовом якого варто слідкувати. Тим більш, що там можна відібрати призовників кращих, ніж 18-річні без досвіду”, — пояснив боєць ЗСУ.

Щодо рішення Путіна проводити призов в армію протягом року Сазонов пояснив, що це не вплине на кількість окупантів на фронті.



