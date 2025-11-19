НАБУ ставит на паузу обнародование новых данных по делу Миндича: в бюро назвали причины

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) пока не обнародует новые материалы дела "Мидас".

Детективы НАБУ. Фото: из открытых источников

Причиной там называют вопросы, связанные с военным положением. Об этом сообщает NV со ссылкой на источник в антикоррупционных органах.

Ранее один из представителей правоохранителей рассказал изданию на условиях анонимности, что расследование НАБУ в отношении бизнесмена и совладельца студии Квартал 95 Тимура Миндича, связанное с его коррупционной деятельностью, может стать частью более широкого уголовного дела.

"То, чем занимался бизнесмен Тимур Миндич в Украине, связано не только с энергетикой. Речь идет о вооружении тоже. НАБУ добралось до его дел в энергетике быстрее, чем тех, что связаны с оружием", — отметил собеседник.

Напомним, издание "Комментарии" сообщало, что Национальное антикоррупционное бюро Украины совместно со Специализированной антикоррупционной прокуратурой раскрыли подробности операции "Мидас", в ходе которой расследуются коррупционные махинации в сфере энергетики. Стало также известно, что фигурант дела Тимур Миндич перед обысками НАБУ уехал из Украины.

Ранее портал "Комментарии" писал, что против Тимура Миндича и Александра Цукермана официально введены санкции. Соответствующий указ подписал президент Владимир Зеленский. Документом введено в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о введении ограничений.

Читайте на портале "Комментарии": студия "Квартал 95" отреагировала на волну скандалов и публичные разоблачения, которые в последнее время активно распространяются в медиапространстве. В обращении коллектив подчеркнул, что компанию пытаются вовлечь в политические противостояния, хотя сама студия не имеет отношения к бизнес-политическим процессам, связанным с ее акционерами.