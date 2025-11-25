«Ми ж не серіал знімали»: у НАБУ пояснили паузу в публікації нових даних зі справи «Мідас»

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) призупинило публікацію нових даних у справі про корупцію в енергетиці, щоб не зашкодити слідству.

Національне антикорупційне бюро. Фото: з відкритих джерел

При цьому дані, які вже підтверджені слідством, оприлюднюватимуть і надалі. Про це під час засідання Комітету з питань антикорупційної політики парламенту сказав директор НАБУ Семен Кривонос.

При цьому він заперечив, що паузу в публікації нових даних взяли нібито через геополітику та війну.

"Ми нічого не зупинили. Ми ж не серіал знімали, але публікуємо те, що зараз допоможе слідству. Ми не публікуємо лише ті матеріали, які на стадії більш глибшого дослідження. Ми не зупинили роботу та публікації через геополітику, немає жодного тиску", — зазначив Кривонос.

Керівник НАБУ запевнив, що "коли це буде потрібно для розслідування", бюро опублікує нові факти із матеріалів слідства.

Як раніше повідомляв портал "Коментарі", у Національному антикорупційному бюро нібито заявили про паузу в оприлюдненні нових даних справи "Мідас" та пояснили це питаннями, пов‘язаними з воєнним станом.

Видання "Коментарі" також писало, що директор НАБУ Семен Кривонос розповів про перебіг розслідування у справі "Мідас" щодо корупції в енергетичному секторі. За його совами, операція з викриття масштабної злочинної організації триває вже понад 16 місяців. Кількість підозрюваних у цій справі збільшуватиметься.

Директор НАБУ розповів, що кошти надходили не лише з енергетичного сектору. Однак, енергетика є "найтемнішою на сьогодні". Найближчим часом планується надіслати міжнародні запити для отримання інформації про активи за кордоном.