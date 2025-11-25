Кількість підозрюваних зростатиме: у НАБУ розповіли деталі розслідування у справі «Мідас»

Директор НАБУ Семен Кривонос розповів про перебіг розслідування у справі "Мідас" щодо корупції в енергетичному секторі.

Директор НАБУ Семен Кривонос. Фото: з відкритих джерел

На засіданні Комітету Верховної Ради з питань антикорупційної політики керівник НАБУ заявив, що кількість підозрюваних збільшуватиметься.

За словами Кривоноса, операція з викриття масштабної злочинної організації триває вже понад 16 місяців.

"У нас — тисячі годин записів", — сказав директор НАБУ.

Ці матеріали стали основою для подальших обшуків та оголошення підозр. Тепер слідство перейшло до гласної фази. Детективи зараз зосередилися на фінансовій частині злочину. Відстежують транзакції, виявляють джерела надходження коштів, механізми легалізації та сховки за кордоном.

Кривонос підкреслив, що обшуки були успішними, попри намагання тиску на детективів та перешкоджання їх роботі. Вилучено багато цифрових носіїв, мобільних телефонів та первинних документів щодо фінансових операцій.

Зараз, за словами директора НАБУ, триває повторне прослуховування записів, їх звіряють зі встановленими транзакціями та вилученою документацією.

"Після співставлення ми можемо значно ширше бачити картину. Кількість підозрюваних буде тільки збільшуватися по цій справі", — додав Кривонос.

Директор НАБУ розповів, що кошти надходили не лише з енергетичного сектору. Однак, енергетика є "найтемнішою на сьогодні". Найближчим часом планується надіслати міжнародні запити для отримання інформації про активи за кордоном.

Кривонос також звернув увагу на безпрецедентний тиск на слідство. За його словами, детективи стикалися зі спробами дискредитації — "від звинувачень у роботі на РФ" до збору конфіденційних даних про пересування оперативних авто та особисту інформацію співробітників. Зараз НАБУ встановлює всіх причетних до незаконного збору даних та паралельно розслідує ці епізоди.

Кривонос також розкритикував роботу Служби фінансового моніторингу. За його словами, вона досі не надала відповіді на запити, що стосуються розслідування.

"Функціонування такого величезного офісу з легалізації злочинних доходів не могло бути непоміченим", — зазначив Кривонос.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що у Національному антикорупційному бюро заявили про паузу в оприлюдненні нових даних справи "Мідас" та пояснили це питаннями, пов‘язаними з воєнним станом.