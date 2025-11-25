Число подозреваемых будет расти: в НАБУ рассказали детали расследования по делу «Мидас»

Директор НАБУ Семен Кривонос рассказал о ходе расследования по делу "Мидас" о коррупции в энергетическом секторе.

Директор НАБУ Семен Кривонос. Фото: из открытых источников

На заседании Комитета Верховной Рады по антикоррупционной политике руководитель НАБУ заявил, что количество подозреваемых будет увеличиваться.

По словам Кривоноса, операция по разоблачению масштабной преступной организации продолжается уже более 16 месяцев.

"У нас тысячи часов записей", — сказал директор НАБУ.

Эти материалы стали основой для дальнейших обысков и оглашения подозрений. Теперь следствие перешло в гласную фазу. Детективы сосредоточились на финансовой части преступления. Отслеживают транзакции, выявляют источники поступления средств, механизмы легализации и тайники за границей.

Кривонос подчеркнул, что обыски были успешными, несмотря на попытки давления на детективов и препятствование их работе. Изъято много цифровых носителей, мобильных телефонов и первичных документов по финансовым операциям.

Сейчас, по словам директора НАБУ, идет повторное прослушивание записей, их сверяют с установленными транзакциями и изъятой документацией.

"После сопоставления мы можем гораздо шире видеть картину. Количество подозреваемых будет только увеличиваться по этому делу", – добавил Кривонос.

Директор НАБУ рассказал, что средства поступали не только из энергетического сектора. Однако энергетика является "самой темной на сегодняшний день". В ближайшее время планируется отправить международные запросы для получения информации об активах за границей.

Кривонос также обратил внимание на беспрецедентное давление на следствие. По его словам, детективы сталкивались с попытками дискредитации — "от обвинений в работе в РФ" до сбора конфиденциальных данных о передвижении оперативных автомобилей и личной информации сотрудников. Сейчас НАБУ устанавливает всех причастных к незаконному сбору данных и параллельно расследует эти эпизоды.

Кривонос также подверг критике работу Службы финансового мониторинга. По его словам, она до сих пор не дала ответа на запросы, касающиеся расследования.

"Функционирование такого огромного офиса по легализации преступных доходов не могло быть незамеченным", — отметил Кривонос.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Национальном антикоррупционном бюро заявили о паузе в обнародовании новых данных дела "Мидас" и объяснили это вопросами, связанными с военным положением.