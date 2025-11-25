logo

«Мы же не сериал снимали»: в НАБУ объяснили паузу в публикации новых данных по делу «Мидас»
НОВОСТИ

«Мы же не сериал снимали»: в НАБУ объяснили паузу в публикации новых данных по делу «Мидас»

В Национальном антикоррупционном бюро разъяснили свою позицию относительно публикации новых данных по расследованию дела о масштабной коррупции в энергетике

25 ноября 2025, 15:26
Автор:
avatar

Маламура Сергій

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) приостановило публикацию новых данных по делу о коррупции в энергетике, чтобы не помешать следствию.

«Мы же не сериал снимали»: в НАБУ объяснили паузу в публикации новых данных по делу «Мидас»

Национальное антикоррупционное бюро. Фото: из открытых источников

При этом данные, уже подтвержденные следствием, будут обнародовать и дальше. Об этом на заседании Комитета по вопросам антикоррупционной политики парламента сказал директор НАБУ Семен Кривонос.

При этом он возразил, что паузу в публикации новых данных взяли якобы из-за геополитики и войны.

"Мы ничего не остановили. Мы же не сериал снимали, но публикуем, что сейчас поможет следствию. Мы не публикуем только те материалы, которые находятся на стадии более глубокого исследования. Мы не остановили работу и публикации из-за геополитики, нет давления", — отметил Кривонос.

Руководитель НАБУ заверил, что "когда это потребуется для расследования" бюро опубликует новые факты из материалов следствия.

Как ранее сообщал портал "Комментарии", в Национальном антикоррупционном бюро якобы заявили о паузе в обнародовании новых данных дела "Мидас" и объяснили это вопросами, связанными с военным положением.

Издание "Комментарии" также писало, что директор НАБУ Семен Кривонос рассказал о ходе расследования по делу "Мидас" по коррупции в энергетическом секторе. По его словам, операция по разоблачению масштабной преступной организации продолжается уже более 16 месяцев. Количество подозреваемых по этому делу будет увеличиваться.

Директор НАБУ рассказал, что средства поступали не только из энергетического сектора. Однако, энергетика является "самой темной на сегодня". В ближайшее время планируется отправить международные запросы для получения информации об активах за границей.



