Колишня вебкам-модель отримала контракт на постачання антидронових сіток для Херсонщини - ЗМІ

У Херсонській області триває встановлення антидронових сіток для захисту автомобільних маршрутів від російських атак. Однак місцеві журналісти виявили несподівані деталі про постачальницю матеріалів — нею виявилася жінка з пікантним минулим. Як пише видання МОСТ, Наталія Борщевич раніше працювала вебкам-моделлю.

Наталія Борщевич виграла тендер на антидронові сітки для Херсонщини. Фото: МОСТ

Як повідомляє видання МОСТ, 17 вересня начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін заявив, що вже виконано третину запланованих робіт зі встановлення сіток. Того ж дня на порталі Prozorro з’явилася інформація про укладений договір. Департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи ХОДА закупив понад 317 тисяч квадратних метрів антидронових сіток на суму 6,3 млн гривень.

Постачальницею виявилася Наталія Борщевич з Луцька, яка зареєструвала ФОП лише наприкінці липня. За місяць після реєстрації вона уклала контракт із владою та придбала вантажівку ЗІЛ, щоб транспортувати сітки з Волині до Херсона.

Журналісти видання МОСТ з’ясували, що раніше Борщевич була фігуранткою кримінальної справи. У 2020 році її звинувачували у виготовленні та розповсюдженні порнографії (ч. 3 ст. 301 КК України). Судові документи описують діяльність жінки як вебкам-моделі у відвертих відеочатах, однак з 2022 року оновлень по справі не було.

Наталія Борщевич

Сама Борщевич підтвердила журналістам, що займається продажем сіток і купила вантажівку для перевезення, але не одразу пригадала наявність кримінального провадження. Пізніше вона заявила, що "нічого не знає" про його результати та припустила, що правоохоронці "щось попутали в базах".

На запитання, як вона дізналася про потреби Херсонської адміністрації, Наталія відповіла, що перебувала в Херсоні й дізналася про необхідність маскувальних сіток. Тоді вона запропонувала свої послуги з їх постачання. Однак, кому саме вона запропонувала ці послуги та де виготовлятимуться сітки, Наталія Борщевич відмовилася розповідати.

