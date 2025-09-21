Бывшая вебкам-модель получила контракт на поставку антидроновых сеток для Херсонщины - СМИ

В Херсонской области идет установка антидроновых сеток для защиты автомобильных маршрутов от российских атак. Однако местные журналисты обнаружили неожиданные детали о поставке материалов – ею оказалась женщина с пикантным прошлым. Как пишет издание МОСТ, Наталья Борщевич раньше работала веб-моделью.

Как сообщает издание МОСТ, 17 сентября начальник Херсонской ОВА Александр Прокудин заявил, что уже выполнена треть запланированных работ по установке сеток. В тот же день на портале Prozorro появилась информация о заключенном договоре. Департамент по вопросам гражданской защиты и оборонной работы ХОГА закупил более 317 тысяч квадратных метров антидроновых сеток на сумму 6,3 млн гривен.

Поставщицей оказалась Наталья Борщевич из Луцка, которая зарегистрировала ФЛП только в конце июля. Через месяц после регистрации она заключила контракт с властями и приобрела грузовик ЗИЛ, чтобы транспортировать сетки из Волыни в Херсон.

Журналисты издания МОСТ выяснили, что ранее Борщевич являлась фигуранткой уголовного дела. В 2020 году ее обвиняли в изготовлении и распространении порнографии (ч. 3 ст. 301 УК Украины). Судебные документы описывают деятельность женщины как вебкам-модели в откровенных видеочатах, однако с 2022 года обновлений по делу не было.

Сама Борщевич подтвердила журналистам, что занимается продажей сеток и купила грузовик для перевозки, но не сразу вспомнила о наличии уголовного производства. Позже она заявила, что "ничего не знает" о его результатах и предположила, что правоохранители "что-то попутали в базах".

На вопрос, как она узнала о потребности Херсонской администрации, Наталья ответила, что находилась в Херсоне и узнала о необходимости маскировочных сеток. Тогда она предложила свои услуги по их поставке. Однако, кому именно она предложила эти услуги и где будут производиться сетки, Наталья Борщевич отказалась рассказывать.

