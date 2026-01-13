"Карати і не давати відкривати рота": дитяча письменниця відреагувала на скандал з російськомовними в Києві



















Дитяча письменниця та громадська діячка Лариса Ніцой різко висловилася щодо російськомовних громадян, закликавши, зокрема, до "цькування, переслідування і покарання" тих, хто публічно використовує російську мову.

Лариса Ніцой. Фото з відкритих джерел

Приводом для різких слів Лариси Ніцой став інцидент у Києві, коли дві дівчини співали в авто пісню зі словами "Я люблю тебя Москва". Після поширення відео в соцмережах поліція склала адміністративний протокол, а справою зацікавилася СБУ.

За словами Ніцой, такі заходи проти дівчат є недостатніми та не призведуть до їх "усвідомлення". На її думку, вони лише викличуть у російськомовних критику методів покарання.

"Українські московити, як завжди, будуть верещати. От такими методами ми їх не примусимо полюбити. Ми будемо любити замість них, а вони нехай заткнуть свого рота. Нехай бояться відкривати свої московські писки тут в Україні. Тому що це не просто демократія, це не просто розмовляю, бо я хочу. Це продовження путінської політики, політики Кремля в Україні", — сказала Ніцой.

За її словами, мова є фундаментом державотворення, а публічне використання російської в Україні нібито сприяє створенню "московської бульбашки" всередині держави.

"Якщо вони московки і продовжують створювати свою московську бульбашку в Україні, то вони створюють у цій бульбашці державу Московія з їхньою державною мовою. Таких треба цькувати, переслідувати, карати, не давати можливості відкривати в Україні рота, тому що це все з їхнього боку антидержавні вчинки", — підсумувала Ніцой.

