"Карати і не давати відкривати рота": дитяча письменниця відреагувала на скандал з російськомовними в Києві

Slava Kot
Дитяча письменниця та громадська діячка Лариса Ніцой різко висловилася щодо російськомовних громадян, закликавши, зокрема, до "цькування, переслідування і покарання" тих, хто публічно використовує російську мову.
Лариса Ніцой. Фото з відкритих джерел
Приводом для різких слів Лариси Ніцой став інцидент у Києві, коли дві дівчини співали в авто пісню зі словами "Я люблю тебя Москва". Після поширення відео в соцмережах поліція склала адміністративний протокол, а справою зацікавилася СБУ.
За словами Ніцой, такі заходи проти дівчат є недостатніми та не призведуть до їх "усвідомлення". На її думку, вони лише викличуть у російськомовних критику методів покарання.
За її словами, мова є фундаментом державотворення, а публічне використання російської в Україні нібито сприяє створенню "московської бульбашки" всередині держави.
