19-річна українка Катерина Ендеберія, яка після початку повномасштабної війни переїхала до Великої Британії, була змушена залишити навчання в коледжі через тиск з боку викладачів, які пропонували їй вивчати російську мову замість інших предметів.

Катерина родом із Донецька. Після російського вторгнення вона виїхала до Британії та вступила до City of Stoke-on-Trent Sixth Form College. За її словами, під час навчання у неї виникали труднощі з окремими дисциплінами, і замість академічної підтримки викладачі неодноразово пропонували замінити їх на російську мову.

Дівчина пояснює, що такі пропозиції були для неї принизливими та болючими. Вона сприйняла це як прояв дискримінації та нерозуміння контексту війни, через яку проходить Україна. Катерина наголосила, що російська — це не мова, яку вона хоче вивчати або використовувати, особливо з огляду на те, що її батько минулого року пішов служити до української армії.

За словами студентки, замість співчуття чи реальної допомоги з адаптацією до навчання, на неї продовжували тиснути з вимогою змінити предмет саме на російську мову. У результаті вона вирішила забрати документи з коледжу.

Наразі Катерина планує складати іспити A-level у 2026 році як приватна кандидатка. Водночас вона подала офіційну скаргу до освітнього трасту, який опікується закладом, вимагаючи розгляду ситуації.

Українка підкреслює, що вдячна Великій Британії за можливість навчатися та жити в безпеці й вважає країну своїм третім домом. Водночас вона звертає увагу на те, що далеко не всі освітні установи усвідомлюють, наскільки складно українським студентам адаптуватися до нової культури, мови та системи освіти після пережитої війни.

У самому коледжі відмовилися коментувати ситуацію, посилаючись на конфіденційність і заявивши, що не обговорюють випадки, пов’язані з конкретними студентами.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що Заступник командира Третього армійського корпусу Максим Жорін висловив жорстку позицію щодо можливих сценаріїв припинення бойових дій між Україною та Росією.