Скандал в колледже: украинку заставляли учить русский язык

19-летняя украинка Екатерина Эндеберия, после начала полномасштабной войны переехавшая в Великобританию, была вынуждена оставить учебу в колледже из-за давления со стороны преподавателей, предлагавших ей изучать русский язык вместо других предметов.

Екатерина родом из Донецка. После российского вторжения она выехала в Британию и поступила в City of Stoke-on-Trent Sixth Form College. По ее словам, во время учебы у нее возникали трудности с отдельными дисциплинами, и вместо академической поддержки преподаватели неоднократно предлагали заменить их русским языком.

Девушка объясняет, что такие предложения были для нее унизительными и болезненными. Она восприняла это как проявление дискриминации и непонимания контекста войны, через которую проходит Украина. Екатерина подчеркнула, что русский — это не язык, который она хочет изучать или использовать, особенно учитывая, что ее отец в прошлом году пошел служить украинской армии.

По словам студентки, вместо сострадания или реальной помощи с адаптацией к обучению, ее продолжали давить с требованием изменить предмет именно на русский язык. В результате она решила забрать документы из колледжа.

Сейчас Екатерина планирует сдавать экзамены A-level в 2026 году как частная кандидатка. В то же время она подала официальную жалобу в образовательный траст, который занимается заведением, требуя рассмотрения ситуации.

Украинка подчеркивает, что благодарна Великобритании за возможность учиться и жить в безопасности и считает страну своим третьим домом. В то же время, она обращает внимание на то, что далеко не все образовательные учреждения осознают, насколько сложно украинским студентам адаптироваться к новой культуре, языку и системе образования после пережитой войны.

В самом колледже отказались комментировать ситуацию, ссылаясь на конфиденциальность и заявив, что не обсуждают случаи, связанные с конкретными студентами.

