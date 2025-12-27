Жорін розповів, як може закінчитися війна

Заступник командира Третього армійського корпусу Максим Жорін висловив жорстку позицію щодо можливих сценаріїв припинення бойових дій між Україною та Росією.

Жорін про закінчення війни

За його словами, на сьогодні він не бачить жодного реалістичного варіанту зупинки війни, окрім фіксації лінії розмежування по тій смузі, де сторони перебуватимуть у момент оголошення перемир’я. Будь-які інші моделі, зокрема політичні або дипломатичні компроміси щодо територій, Жорін вважає неприйнятними.

Військовий наголосив, що офіційна передача навіть частини українських земель іншій державі є прямим порушенням Конституції України. На його переконання, такі рішення не можуть бути виправдані ані воєнною ситуацією, ані міжнародним тиском, навіть якщо йдеться про території, які тимчасово перебувають під контролем російських військ.

Жорін підкреслив, що будь-які спроби юридично закріпити втрату територій мають кваліфікуватися як державна зрада. Україна, за його словами, не має права відмовлятися від своїх земель незалежно від обставин і формулювань, під якими це можуть намагатися подати.

Окремо він звернув увагу на те, що можливе перемир’я, найімовірніше, не буде остаточним завершенням війни. На думку Жоріна, йдеться лише про тимчасову паузу, після якої сторони знову можуть перейти до активних дій.

Саме тому, вважає військовий, Україна навіть у разі припинення вогню повинна готуватися до подальших сценаріїв розвитку війни, не розслабляти оборону і не створювати ілюзій "остаточного миру".

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що Компанія SOCIS оприлюднила результати опитування громадської думки, проведеного у грудні 2025 року, яке демонструє поточні електоральні настрої українців у разі проведення президентських виборів найближчим часом.