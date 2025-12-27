Жорин рассказал, как может закончиться война

Заместитель командира Третьего армейского корпуса Максим Жорин высказал жесткую позицию по поводу возможных сценариев прекращения боевых действий между Украиной и Россией.

Жорин про окончание войны

По его словам, на сегодняшний день он не видит ни одного реалистического варианта остановки войны, кроме фиксации линии разграничения по той полосе, где стороны будут находиться в момент объявления перемирия. Какие-либо другие модели, в частности политические или дипломатические компромиссы в отношении территорий, Жорин считает неприемлемыми.

Военный подчеркнул, что официальная передача даже части украинских земель другому государству является прямым нарушением Конституции Украины. По его убеждению, такие решения не могут быть оправданы ни военной ситуацией, ни международным давлением, даже если речь идет о временно находящихся под контролем российских войск территориях.

Жорин подчеркнул, что любые попытки юридически закрепить потерю территорий должны квалифицироваться как государственная измена. Украина, по его словам, не имеет права отказываться от своих земель, независимо от обстоятельств и формулировок, под которыми это могут пытаться представить.

Отдельно он обратил внимание на то, что возможное перемирие скорее всего не будет окончательным завершением войны. По мнению Жорина, речь идет только о временной паузе, после которой стороны снова могут перейти к активным действиям.

Именно поэтому, считает военный, Украина даже при прекращении огня должна готовиться к дальнейшим сценариям развития войны, не расслаблять оборону и не создавать иллюзий "окончательного мира".

