Головна Новини Суспільство події Співали «Москва, люблю тебя»: як поліція покарала киянок за російські пісні
commentss НОВИНИ Всі новини

Співали «Москва, люблю тебя»: як поліція покарала киянок за російські пісні

У Києві поліцейські притягнули до адміністративної відповідальності трьох мешканок столиці за публікацію провокативних відео з російською музикою в соцмережах

8 січня 2026, 17:26
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Правоохоронці Києва притягнули до відповідальності трьох жінок, які поширювали у соціальних мережах відеоконтент із демонстративним прослуховуванням російської музики на вулицях міста. Провокативні ролики були виявлені під час моніторингу інтернет-простору в одному з телеграм-каналів.

Співали «Москва, люблю тебя»: як поліція покарала киянок за російські пісні

Киянки співали провокативні російські пісні

На відео зафіксовано, як троє дівчат пересувалися автомобілем вулицями Києва, гучно вмикали пісні російських виконавців та підспівували їм. Серед композицій, які звучали у записах, — "Москва, люблю тебя" та "Матушка Земля".

За допомогою працівників кримінального аналізу поліцейські встановили особи учасниць інциденту. Авторкою відео виявилася 21-річна киянка, ще двом дівчатам — 22 та 24 роки. Усі вони є мешканками столиці.

За фактом порушення громадського порядку поліцейські склали щодо жінок адміністративні протоколи за статтею 173 Кодексу України про адміністративні правопорушення — дрібне хуліганство.

Наразі з правопорушницями також спілкуються співробітники Служби безпеки України. Правоохоронці наголошують на неприпустимості подібних дій в умовах війни та продовжують реагувати на випадки поширення провокативного контенту.

Джерело: https://npu.gov.ua/news/politseiski-kyieva-prytiahnuly-do-vidpovidalnosti-trokh-shanuvalnyts-rosiiskoi-muzyky-iaki-khyzuvalys-provokatyvnym-kontentom-u-sotsmerezhakh



Джерело: https://npu.gov.ua/news/politseiski-kyieva-prytiahnuly-do-vidpovidalnosti-trokh-shanuvalnyts-rosiiskoi-muzyky-iaki-khyzuvalys-provokatyvnym-kontentom-u-sotsmerezhakh
