Співали «Москва, люблю тебя»: як поліція покарала киянок за російські пісні

Ткачова Марія
Правоохоронці Києва притягнули до відповідальності трьох жінок, які поширювали у соціальних мережах відеоконтент із демонстративним прослуховуванням російської музики на вулицях міста. Провокативні ролики були виявлені під час моніторингу інтернет-простору в одному з телеграм-каналів.
Киянки співали провокативні російські пісні
На відео зафіксовано, як троє дівчат пересувалися автомобілем вулицями Києва, гучно вмикали пісні російських виконавців та підспівували їм. Серед композицій, які звучали у записах, — "Москва, люблю тебя" та "Матушка Земля".
За допомогою працівників кримінального аналізу поліцейські встановили особи учасниць інциденту. Авторкою відео виявилася 21-річна киянка, ще двом дівчатам — 22 та 24 роки. Усі вони є мешканками столиці.
За фактом порушення громадського порядку поліцейські склали щодо жінок адміністративні протоколи за статтею 173 Кодексу України про адміністративні правопорушення — дрібне хуліганство.
Наразі з правопорушницями також спілкуються співробітники Служби безпеки України. Правоохоронці наголошують на неприпустимості подібних дій в умовах війни та продовжують реагувати на випадки поширення провокативного контенту.