logo

BTC/USD

90532

ETH/USD

3096.29

USD/UAH

42.99

EUR/UAH

50.18

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество происшествия Пели «Москва, люблю тебя»: как полиция наказала киевлянок за русские песни
commentss НОВОСТИ Все новости

Пели «Москва, люблю тебя»: как полиция наказала киевлянок за русские песни

В Киеве полицейские привлекли к административной ответственности трех жительниц столицы за публикацию провокационных видео с российской музыкой в соцсетях

8 января 2026, 17:26
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Правоохранители Киева привлекли к ответственности трех женщин, распространявших в социальных сетях видеоконтент с демонстративным прослушиванием российской музыки на улицах города. Провокативные ролики были обнаружены во время мониторинга интернет-пространства в одном из телеграмм-каналов.

Пели «Москва, люблю тебя»: как полиция наказала киевлянок за русские песни

Киевлянки пели провокативные российские песни

На видео зафиксировано, как три девушки передвигались по автомобилю по улицам Киева, громко включали песни российских исполнителей и подпевали им. Среди звучавших в записях композиций — "Москва, люблю тебя" и "Матушка Земля".

С помощью работников криминального анализа полицейские установили личности участников инцидента. Автором видео оказалась 21-летняя киевлянка, еще двум девушкам – 22 и 24 года. Все они жители столицы.

По факту нарушения общественного порядка полицейские составили в отношении женщин административные протоколы по статье 173 Кодекса Украины об административных правонарушениях – мелкое хулиганство.

В настоящее время с правонарушительницами также общаются сотрудники Службы безопасности Украины. Правоохранители отмечают недопустимость подобных действий в условиях войны и продолжают реагировать на случаи распространения провокативного контента.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что урналистка Олеся Бацман обнародовала собственный рейтинг событий, которые, по ее мнению, стали самыми показательными примерами международных унижений президента России Владимира Путина за последние десять лет. Поводом для этого, по ее словам, явился недавний захват Соединенными Штатами российского нефтяного танкера вместе с экипажем, на который Кремль не дал ни одного публичного ответа.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://npu.gov.ua/news/politseiski-kyieva-prytiahnuly-do-vidpovidalnosti-trokh-shanuvalnyts-rosiiskoi-muzyky-iaki-khyzuvalys-provokatyvnym-kontentom-u-sotsmerezhakh
Теги:

Новости

Все новости