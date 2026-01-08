Пели «Москва, люблю тебя»: как полиция наказала киевлянок за русские песни

Рубрики
Ткачова Марія
Правоохранители Киева привлекли к ответственности трех женщин, распространявших в социальных сетях видеоконтент с демонстративным прослушиванием российской музыки на улицах города. Провокативные ролики были обнаружены во время мониторинга интернет-пространства в одном из телеграмм-каналов.
Киевлянки пели провокативные российские песни
На видео зафиксировано, как три девушки передвигались по автомобилю по улицам Киева, громко включали песни российских исполнителей и подпевали им. Среди звучавших в записях композиций — "Москва, люблю тебя" и "Матушка Земля".
С помощью работников криминального анализа полицейские установили личности участников инцидента. Автором видео оказалась 21-летняя киевлянка, еще двум девушкам – 22 и 24 года. Все они жители столицы.
По факту нарушения общественного порядка полицейские составили в отношении женщин административные протоколы по статье 173 Кодекса Украины об административных правонарушениях – мелкое хулиганство.
В настоящее время с правонарушительницами также общаются сотрудники Службы безопасности Украины. Правоохранители отмечают недопустимость подобных действий в условиях войны и продолжают реагировать на случаи распространения провокативного контента.