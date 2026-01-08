Журналістка Олеся Бацман оприлюднила власний рейтинг подій, які, на її думку, стали найпоказовішими прикладами міжнародних принижень президента Росії Володимира Путіна за останні десять років. Приводом для цього, за її словами, стало нещодавнє захоплення Сполученими Штатами російського нафтового танкера разом з екіпажем, на яке Кремль не дав жодної публічної відповіді.

Топ-5 факапів Путіна від Бацман

Бацман наголосила, що попри демонстративну силу з боку США, Росія не вдалася ані до військової, ані до жорсткої політичної реакції. Вона зазначає, що така поведінка є типовою для Путіна, який, за її оцінкою, уникає ескалації у випадках, коли стикається з прямою силою, а не дипломатичним тиском.

Серед інших прикладів журналістка згадала інцидент 2015 року, коли Туреччина збила російський військовий літак. Тоді Москва не наважилася на військову відповідь Анкарі, обмежившись політичними заявами та тимчасовими санкціями.

Наступним пунктом став 2018 рік, коли у Сирії сили США знищили значну кількість російських найманців. За словами Бацман, Кремль тоді не лише не відповів, а й фактично дистанціювався від загиблих, заперечуючи їхню приналежність до російських структур.

Також у переліку згадується падіння режиму Башара Асада у 2024 році. За твердженням Бацман, Росія не надала своєму союзнику реальної військової підтримки, обмежившись його евакуацією до Москви, де він втратив вплив і ресурси.

Окремо вона звернула увагу на події 2025 року, коли, за її словами, США провели операцію із захоплення венесуельського лідера Ніколаса Мадуро, якого Бацман називає одним із ключових партнерів Кремля у нафтовій сфері. У цьому випадку, як і в ситуації з російським танкером, офіційна реакція Путіна була відсутня.

На думку журналістки, всі ці події демонструють системну модель поведінки Кремля на міжнародній арені — уникання прямої конфронтації у відповідь на силові дії.

