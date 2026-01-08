logo_ukra

Золкін наджорстоко розкритикував Скороход: в чому звинувачує
Золкін наджорстоко розкритикував Скороход: в чому звинувачує

Володимир Золкін публічно звинуватив народну депутатку Скороход у системному повторенні російських пропагандистських наративів щодо війни в Україні

8 січня 2026, 17:05
Ткачова Марія

Громадський діяч Володимир Золкін заявив, що народна депутатка Скороход знову транслює тези, співзвучні з російською пропагандою, зокрема про нібито зацікавленість Європи у продовженні війни в Україні та небажання Брюсселя бачити її завершення.

Золкін наджорстоко розкритикував Скороход: в чому звинувачує

Золкін про російську пропаганду від Скороход

За словами Золкіна, такі заяви є спробою перекласти відповідальність за війну з країни-агресора на європейських партнерів України. Він наголосив, що подібна риторика фактично знімає відповідальність з Росії та формує уявлення, ніби російська сторона не винна у розв’язаній війні, а ключовими її "вигодонабувачами" є країни НАТО та Захід загалом.

Золкін також зазначив, що подібні меседжі супроводжуються відбілюванням російських дій і виправданням агресії під приводом постачання зброї Україні та підтримки з боку західних союзників. На його думку, це вкотре демонструє реальний рівень "патріотизму" та політичної позиції народної депутатки.

Він висловив сподівання, що нове керівництво Служби безпеки України зверне увагу на діяльність Скороход у контексті поширення російської пропаганди та можливого виправдання агресора.

Крім того, Золкін нагадав, що раніше вже з’являлася інформація про зв’язки Скороход з американським бізнесменом, який, за наявними даними, близький до Дональда Трампа і нібито розглядає можливість її підтримки на майбутніх президентських виборах.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що пасажирський літак Boeing 767 авіакомпанії Utair, який виконував рейс із Дубая до Москви, подав сигнал аварійної ситуації майже одразу після зльоту. Про це повідомляють російські ЗМІ з посиланням на дані авіаційних сервісів та джерела у транспортній сфері.



Джерело: https://t.me/volodymyrzolkin/21651
