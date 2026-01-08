logo_ukra

BTC/USD

90532

ETH/USD

3096.29

USD/UAH

42.99

EUR/UAH

50.18

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство події Пасажирський російський літак подав сигнал лиха: на борту 200 пасажирів
commentss НОВИНИ Всі новини

Пасажирський російський літак подав сигнал лиха: на борту 200 пасажирів

Літак російської авіакомпанії Utair, що прямував із Дубая до Москви, подав сигнал лиха невдовзі після зльоту

8 січня 2026, 16:59
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Пасажирський літак Boeing 767 авіакомпанії Utair, який виконував рейс із Дубая до Москви, подав сигнал аварійної ситуації майже одразу після зльоту. Про це повідомляють російські ЗМІ з посиланням на дані авіаційних сервісів та джерела у транспортній сфері.

Пасажирський російський літак подав сигнал лиха: на борту 200 пасажирів

Аварійний літак з Дубай до Москви

За наявною інформацією, повітряне судно вилетіло з аеропорту Аль-Мактум приблизно о 15:48 за московським часом. Невдовзі після зльоту екіпаж повідомив про позаштатну ситуацію на борту, після чого літак почав здійснювати кола в районі міста.

Дані сервісів відстеження польотів свідчать, що лайнер перебував у повітрі понад півтори години, не беручи курс на пункт призначення. За попередніми даними, несправність виникла одразу після зльоту, однак офіційних деталей щодо характеру проблеми наразі не оприлюднено.

Інформації про можливу посадку, стан пасажирів та екіпажу на цей момент немає. Авіакомпанія та профільні служби ситуацію поки що публічно не коментували.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що в інформаційному просторі поширюється відео, на якому заступник командира роти "V" 11-ї танкової бригади військової частини 11744 25-ї загальновійськової армії РФ Дмитро Варивода з позивним "Ігіл" відкрито погрожує фізичною розправою над підлеглим військовослужбовцем Павлом Савіним з позивним "Ломка".
На оприлюднених кадрах Варивода заявляє про намір зламати Савіну ноги у двох місцях та відібрати грошові виплати, які той нібито отримає за поранення. За словами посадовця, ці кошти він планує передати "на потреби підрозділу". При цьому він стверджує, що очікує дозволу на застосування сили від командира з позивним "Морпех".



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://t.me/meduzalive/136658
Теги:

Новини

Всі новини