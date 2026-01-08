Пасажирський російський літак подав сигнал лиха: на борту 200 пасажирів

Рубрики
Ткачова Марія
Пасажирський літак Boeing 767 авіакомпанії Utair, який виконував рейс із Дубая до Москви, подав сигнал аварійної ситуації майже одразу після зльоту. Про це повідомляють російські ЗМІ з посиланням на дані авіаційних сервісів та джерела у транспортній сфері.
Аварійний літак з Дубай до Москви
За наявною інформацією, повітряне судно вилетіло з аеропорту Аль-Мактум приблизно о 15:48 за московським часом. Невдовзі після зльоту екіпаж повідомив про позаштатну ситуацію на борту, після чого літак почав здійснювати кола в районі міста.
Дані сервісів відстеження польотів свідчать, що лайнер перебував у повітрі понад півтори години, не беручи курс на пункт призначення. За попередніми даними, несправність виникла одразу після зльоту, однак офіційних деталей щодо характеру проблеми наразі не оприлюднено.
Інформації про можливу посадку, стан пасажирів та екіпажу на цей момент немає. Авіакомпанія та профільні служби ситуацію поки що публічно не коментували.