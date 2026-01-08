logo_ukra

Скандал в армії рф: погрози зламати ноги та відібрати гроші за майбутнє поранення
Скандал в армії рф: погрози зламати ноги та відібрати гроші за майбутнє поранення

У мережі з’явилося відео з погрозами фізичної розправи над військовослужбовцем з боку заступника командира роти однієї з російських танкових бригад

8 січня 2026, 16:41
Автор:
Ткачова Марія

В інформаційному просторі поширюється відео, на якому заступник командира роти "V" 11-ї танкової бригади військової частини 11744 25-ї загальновійськової армії РФ Дмитро Варивода з позивним "Ігіл" відкрито погрожує фізичною розправою над підлеглим військовослужбовцем Павлом Савіним з позивним "Ломка".

Скандал в армії рф: погрози зламати ноги та відібрати гроші за майбутнє поранення

Скандал в російській армії

На оприлюднених кадрах Варивода заявляє про намір зламати Савіну ноги у двох місцях та відібрати грошові виплати, які той нібито отримає за поранення. За словами посадовця, ці кошти він планує передати "на потреби підрозділу". При цьому він стверджує, що очікує дозволу на застосування сили від командира з позивним "Морпех".

У своїх висловлюваннях Варивода звинувачує Савіна в самовільному залишенні частини та використовує нецензурну лексику. Поведінка військовослужбовця на відео викликає припущення, що він може перебувати у стані алкогольного або наркотичного сп’яніння.

За наявною інформацією, Павло Савін з вересня 2025 року вважається зниклим безвісти. Також відомо, що він мав серйозні проблеми зі здоров’ям, зокрема страждав на астму.

Окрему увагу привертає той факт, що раніше сестра Дмитра Вариводи повідомляла про зникнення свого брата 6 жовтня 2025 року за нез’ясованих обставин. Попри це, згодом у мережі з’являються відео з його участю, що ставить під сумнів офіційний статус "зниклого безвісти".

Оприлюднені матеріали викликали резонанс і вкотре вказують на системні проблеми з дисципліною, насильством і зловживаннями всередині російських військових підрозділів.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що Третій армійський корпус презентував нову рекламну кампанію під гаслом "Створено для тебе", яка суттєво відрізняється від звичної військової комунікації. Кампанія покликана показати реальні зміни у війську, які корпус не декларує, а впроваджує на практиці.



Джерело: https://t.me/ButusovPlus/26002
