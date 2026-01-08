Нова реклама Третього Армійського Корпусу сколихнула мережу

Третій армійський корпус презентував нову рекламну кампанію під гаслом "Створено для тебе", яка суттєво відрізняється від звичної військової комунікації. Кампанія покликана показати реальні зміни у війську, які корпус не декларує, а впроваджує на практиці.

Нова реклама 3 Армійського Корпусу

У Третьому корпусі наголошують на принципово іншому підході до управління підрозділами. Командирами тут стають люди, які самі пройшли війну й окопи, що формує довіру всередині частин і знижує рівень самовільного залишення підрозділів. За словами представників корпусу, військові йдуть не від командирів, а до них.

Окремий акцент зроблено на забезпеченні. Корпус має власний фонд, що дозволяє підтримувати гідний рівень оснащення та не чекати рішень ззовні. Постійне навчання та підготовка розглядаються як ключовий інструмент збереження життя особового складу.

У межах корпусу створено власну систему протиповітряної оборони, новітні підрозділи наземних роботизованих комплексів, підрозділи безпілотних систем, а також школу пілотів KillHouse Academy. Для бійців працюють власна військово-лікарська комісія та лікарня.

Окрему увагу приділено підтримці військових поза полем бою. У корпусі діє патронатна служба, а також система супроводу після завершення служби у Ветеранському корпусі. Концепція Третього АК передбачає армію, в якій цінують реальні заслуги, а не звання, підтримують ініціативу та повагу до особистості.

Саме таку модель армії Третій армійський корпус і пропонує через нову рекламну кампанію, підкреслюючи, що зміни у війську можливі вже зараз.

