У Києві правоохоронці повідомили про підозру директору приватної клініки на Печерську, який також працює пластичним хірургом, у справі щодо нанесення тяжких ушкоджень пацієнтці під час косметичної операції.

Фатальна помилка пластичного хірурга

За даними слідства, під час проведення ринопластики та броуліфтингу 39-річній жінці лікар пошкодив нерв у лівій лобно-скроневій ділянці. Це призвело до стійкого зниження чутливості та фактичного паралічу лівої половини обличчя пацієнтки.

У результаті жінка отримала серйозні ускладнення, які мають довготривалий характер і суттєво впливають на якість її життя. Слідство кваліфікує дії хірурга як порушення професійних обов’язків медичним працівником, що спричинило тяжкі наслідки для пацієнта.

Згідно з чинним законодавством, лікарю загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до двох років.

Водночас у мережі активно поширюється інформація, що йдеться про відомого київського пластичного хірурга Олександра Бебиха. Офіційно правоохоронні органи ім’я підозрюваного наразі не підтверджували.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що Російська Федерація продовжує відчувати наслідки спецоперації "Павутина", проведеної Службою безпеки України, та досі не спромоглася відновити втрати, завдані стратегічній авіації. Про це повідомляють джерела, посилаючись на інформацію західних спецслужб.

За наявними даними, попри спроби Кремля мінімізувати або приховати масштаби пошкоджень, завданих під час операції, російська сторона не змогла компенсувати втрати ані в техніці, ані у бойових можливостях стратегічної авіації. Наслідки атаки залишаються критичними для військового потенціалу РФ.

