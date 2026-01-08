logo_ukra

Відомий пластичний хірург Києва понівечив обличчя пацієнтки
НОВИНИ

Відомий пластичний хірург Києва понівечив обличчя пацієнтки

Директор приватної клініки на Печерську та за сумісництвом пластичний хірург отримав підозру після операції, внаслідок якої пацієнтка зазнала тяжких ушкоджень обличчя

8 січня 2026, 16:03
Автор:
avatar

Ткачова Марія

У Києві правоохоронці повідомили про підозру директору приватної клініки на Печерську, який також працює пластичним хірургом, у справі щодо нанесення тяжких ушкоджень пацієнтці під час косметичної операції.

Відомий пластичний хірург Києва понівечив обличчя пацієнтки

Фатальна помилка пластичного хірурга

За даними слідства, під час проведення ринопластики та броуліфтингу 39-річній жінці лікар пошкодив нерв у лівій лобно-скроневій ділянці. Це призвело до стійкого зниження чутливості та фактичного паралічу лівої половини обличчя пацієнтки.

У результаті жінка отримала серйозні ускладнення, які мають довготривалий характер і суттєво впливають на якість її життя. Слідство кваліфікує дії хірурга як порушення професійних обов’язків медичним працівником, що спричинило тяжкі наслідки для пацієнта.

Згідно з чинним законодавством, лікарю загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до двох років.

Водночас у мережі активно поширюється інформація, що йдеться про відомого київського пластичного хірурга Олександра Бебиха. Офіційно правоохоронні органи ім’я підозрюваного наразі не підтверджували.

Джерело: https://kyiv.npu.gov.ua/news/politseiski-povidomyly-pro-pidozru-dyrektoru-kliniky-na-pechersku-ta-za-sumisnytstvom-plastychnomu-khirurhu-iakyi-ponivechyv-oblychchia-patsiientky
