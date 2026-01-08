Відомий пластичний хірург Києва понівечив обличчя пацієнтки

Рубрики
У Києві правоохоронці повідомили про підозру директору приватної клініки на Печерську, який також працює пластичним хірургом, у справі щодо нанесення тяжких ушкоджень пацієнтці під час косметичної операції.
Фатальна помилка пластичного хірурга
За даними слідства, під час проведення ринопластики та броуліфтингу 39-річній жінці лікар пошкодив нерв у лівій лобно-скроневій ділянці. Це призвело до стійкого зниження чутливості та фактичного паралічу лівої половини обличчя пацієнтки.
У результаті жінка отримала серйозні ускладнення, які мають довготривалий характер і суттєво впливають на якість її життя. Слідство кваліфікує дії хірурга як порушення професійних обов’язків медичним працівником, що спричинило тяжкі наслідки для пацієнта.
Згідно з чинним законодавством, лікарю загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до двох років.
Водночас у мережі активно поширюється інформація, що йдеться про відомого київського пластичного хірурга Олександра Бебиха. Офіційно правоохоронні органи ім’я підозрюваного наразі не підтверджували.