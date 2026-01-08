logo_ukra

Росія втратила частину стратегічної авіації надовго: наслідки спецоперації «Павутина» критичні
Росія втратила частину стратегічної авіації надовго: наслідки спецоперації «Павутина» критичні

Росія досі не змогла відновити військовий потенціал стратегічної авіації після масштабної спецоперації СБУ «Павутина»

8 січня 2026, 15:50
Автор:
Ткачова Марія

Російська Федерація продовжує відчувати наслідки спецоперації "Павутина", проведеної Службою безпеки України, та досі не спромоглася відновити втрати, завдані стратегічній авіації. Про це повідомляють джерела, посилаючись на інформацію західних спецслужб.

Росія втратила частину стратегічної авіації надовго: наслідки спецоперації «Павутина» критичні

Наслідки спецоперації «Павутина» для рф

За наявними даними, попри спроби Кремля мінімізувати або приховати масштаби пошкоджень, завданих під час операції, російська сторона не змогла компенсувати втрати ані в техніці, ані у бойових можливостях стратегічної авіації. Наслідки атаки залишаються критичними для військового потенціалу РФ.

Спецоперацію "Павутина" було розроблено та скоординовано керівництвом СБУ. У результаті удару було уражено 41 літак стратегічної авіації противника, що суттєво вплинуло на здатність Росії здійснювати далекобійні авіаційні удари.

Безпосереднє виконання атаки забезпечили оператори безпілотників спеціального підрозділу "Альфа" СБУ. За оцінками джерел, відновлення втраченого потенціалу вимагає від Росії значних ресурсів і часу, яких у нинішніх умовах вона не має.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що у Києві через зниження температури та ризики пошкодження енергетичної інфраструктури внаслідок ворожих атак міські та комунальні служби переведені у посилений режим роботи. Про це повідомили в КМДА, наголосивши на необхідності завчасної підготовки мешканців до можливих позаштатних ситуацій.
За інформацією міської влади, комунальні служби вже відпрацювали додаткові алгоритми реагування на випадок перебоїв з електропостачанням. Житловим організаціям надані рекомендації щодо забезпечення стабільної роботи будинкових систем теплопостачання в умовах морозів та аварійних ситуацій.



Джерело: Новини.LIVE
