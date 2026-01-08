Росія втратила частину стратегічної авіації надовго: наслідки спецоперації «Павутина» критичні

Російська Федерація продовжує відчувати наслідки спецоперації "Павутина", проведеної Службою безпеки України, та досі не спромоглася відновити втрати, завдані стратегічній авіації. Про це повідомляють джерела, посилаючись на інформацію західних спецслужб.

Наслідки спецоперації «Павутина» для рф

За наявними даними, попри спроби Кремля мінімізувати або приховати масштаби пошкоджень, завданих під час операції, російська сторона не змогла компенсувати втрати ані в техніці, ані у бойових можливостях стратегічної авіації. Наслідки атаки залишаються критичними для військового потенціалу РФ.

Спецоперацію "Павутина" було розроблено та скоординовано керівництвом СБУ. У результаті удару було уражено 41 літак стратегічної авіації противника, що суттєво вплинуло на здатність Росії здійснювати далекобійні авіаційні удари.

Безпосереднє виконання атаки забезпечили оператори безпілотників спеціального підрозділу "Альфа" СБУ. За оцінками джерел, відновлення втраченого потенціалу вимагає від Росії значних ресурсів і часу, яких у нинішніх умовах вона не має.

