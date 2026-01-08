Київ готується до морозів та масованого російського обстрілу: поради від КМДА

Рубрики
МЕНЮ
Ткачова Марія
У Києві через зниження температури та ризики пошкодження енергетичної інфраструктури внаслідок ворожих атак міські та комунальні служби переведені у посилений режим роботи. Про це повідомили в КМДА, наголосивши на необхідності завчасної підготовки мешканців до можливих позаштатних ситуацій.
Попередження від КМДА для киян
За інформацією міської влади, комунальні служби вже відпрацювали додаткові алгоритми реагування на випадок перебоїв з електропостачанням. Житловим організаціям надані рекомендації щодо забезпечення стабільної роботи будинкових систем теплопостачання в умовах морозів та аварійних ситуацій.
Окремо в Києві підготували 69 мобільних котелень. У разі необхідності вони забезпечуватимуть автономне теплопостачання медичних закладів, пологових будинків, установ соціального захисту та інших критично важливих об’єктів міської інфраструктури.
Водночас у КМДА закликають киян подбати про власну безпеку та комфорт. Мешканцям рекомендують заздалегідь визначити найближчі укриття, пункти обігріву та бювети, перевірити наявність автономних джерел живлення, ліхтариків і запасних батарейок.
Також радять підготувати теплі речі, ковдри, створити утеплені місця для домашніх тварин, зробити запаси питної та технічної води, а також продуктів тривалого зберігання, які не потребують електроенергії для приготування. За можливості киянам рекомендують утеплити оселі, зокрема перевірити ізоляцію вікон і розмістити теплоізоляційні матеріали біля батарей.
У міській адміністрації закликають мешканців уважно стежити за офіційними повідомленнями та дотримуватися рекомендацій у разі ускладнення ситуації.