Чиновник із золотом у Москві: що задекларував представник Фонду держмайна Андрій Мельник
commentss НОВИНИ Всі новини

Чиновник із золотом у Москві: що задекларував представник Фонду держмайна Андрій Мельник

Чиновник Фонду державного майна Андрій Мельник задекларував мільярдні статки, включно із золотими злитками та родовищами на окупованих територіях

8 січня 2026, 15:08
Автор:
avatar

Ткачова Марія

У декларації чиновника Фонду державного майна Андрія Мельника вказані активи, які за обсягами та вартістю викликали широкий резонанс. Згідно з оприлюдненими даними, він задекларував п’ять тонн золотих злитків орієнтовною вартістю близько 4 мільярдів гривень, які, як зазначено, зберігаються в Москві.

Чиновник із золотом у Москві: що задекларував представник Фонду держмайна Андрій Мельник

Статки Андрія Мельника

У декларації також вказано, що Мельник є власником 15 родовищ рідкоземельних металів, розташованих на тимчасово окупованій території Луганської області. Одне з цих родовищ він оцінив у 1,5 мільярда євро. Загальна задекларована вартість золота, за його ж даними, становить майже 80 мільйонів євро.

Попри наявність активів на мільярди гривень та євро, у декларації зазначено, що посадовець не відмовився від отримання державної виплати, відомої як "зимова тисяча".

Оприлюднені дані викликали запитання щодо походження задекларованих статків, а також щодо зберігання значних обсягів золота на території країни-агресора та володіння ресурсами на окупованих землях.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що київський апеляційний суд ухвалив рішення про зміну запобіжного заходу народному депутату Нестору Шуфричу, залишивши тримання під вартою, але додавши альтернативу у вигляді застави. Відповідна ухвала була винесена 6 січня.
Суд визначив суму застави на рівні 33 мільйонів 280 тисяч гривень. У разі внесення цих коштів Шуфрич зможе вийти з-під варти, дотримуючись умов, встановлених судом. Син Нестора Шуфрича публічно заявив, що не сумнівається у можливості внесення визначеної застави. За його словами, серед соратників його батька є люди, які офіційно задекларували мільйонні статки в іноземній валюті.



Джерело: https://ukranews.com/ua/news/1127057-chynovnyk-fondu-derzhmajna-vkazav-shho-maye-5-tonn-zolotyh-zlytkiv-yaki-zberigaye-v-moskvi
