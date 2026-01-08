Чиновник із золотом у Москві: що задекларував представник Фонду держмайна Андрій Мельник

У декларації чиновника Фонду державного майна Андрія Мельника вказані активи, які за обсягами та вартістю викликали широкий резонанс. Згідно з оприлюдненими даними, він задекларував п’ять тонн золотих злитків орієнтовною вартістю близько 4 мільярдів гривень, які, як зазначено, зберігаються в Москві.

Статки Андрія Мельника

У декларації також вказано, що Мельник є власником 15 родовищ рідкоземельних металів, розташованих на тимчасово окупованій території Луганської області. Одне з цих родовищ він оцінив у 1,5 мільярда євро. Загальна задекларована вартість золота, за його ж даними, становить майже 80 мільйонів євро.

Попри наявність активів на мільярди гривень та євро, у декларації зазначено, що посадовець не відмовився від отримання державної виплати, відомої як "зимова тисяча".

Оприлюднені дані викликали запитання щодо походження задекларованих статків, а також щодо зберігання значних обсягів золота на території країни-агресора та володіння ресурсами на окупованих землях.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що к иївський апеляційний суд ухвалив рішення про зміну запобіжного заходу народному депутату Нестору Шуфричу, залишивши тримання під вартою, але додавши альтернативу у вигляді застави. Відповідна ухвала була винесена 6 січня.

Суд визначив суму застави на рівні 33 мільйонів 280 тисяч гривень. У разі внесення цих коштів Шуфрич зможе вийти з-під варти, дотримуючись умов, встановлених судом. Син Нестора Шуфрича публічно заявив, що не сумнівається у можливості внесення визначеної застави. За його словами, серед соратників його батька є люди, які офіційно задекларували мільйонні статки в іноземній валюті.

