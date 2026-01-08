Чиновник с золотом в Москве: что задекларировал представитель Фонда госимущества Андрей Мельник

Рубрики
В декларации чиновника Фонда государственных имуществ Андрея Мельника указаны активы, которые по объемам и стоимости вызвали широкий резонанс. Согласно обнародованным данным, он задекларировал пять тонн золотых слитков ориентировочной стоимостью около 4 миллиардов гривен, которые, как отмечено, хранятся в Москве.
Имущество Андрея Мельника
В декларации также отмечено, что Мельник является владельцем 15 месторождений редкоземельных металлов, расположенных на временно оккупированной территории Луганской области. Одно из этих месторождений он оценил в 1,5 млрд евро. Общая задекларированная стоимость золота, по его данным, составляет почти 80 миллионов евро.
Несмотря на наличие активов на миллиарды гривен и евро, в декларации указано, что должностное лицо не отказалось от получения государственной выплаты, известной как "зимняя тысяча".
Обнародованные данные вызвали вопрос о происхождении задекларированного состояния, а также о хранении значительных объемов золота на территории страны-агрессора и владении ресурсами на оккупированных землях.