Чиновник с золотом в Москве: что задекларировал представитель Фонда госимущества Андрей Мельник

В декларации чиновника Фонда государственных имуществ Андрея Мельника указаны активы, которые по объемам и стоимости вызвали широкий резонанс. Согласно обнародованным данным, он задекларировал пять тонн золотых слитков ориентировочной стоимостью около 4 миллиардов гривен, которые, как отмечено, хранятся в Москве.

Имущество Андрея Мельника

В декларации также отмечено, что Мельник является владельцем 15 месторождений редкоземельных металлов, расположенных на временно оккупированной территории Луганской области. Одно из этих месторождений он оценил в 1,5 млрд евро. Общая задекларированная стоимость золота, по его данным, составляет почти 80 миллионов евро.

Несмотря на наличие активов на миллиарды гривен и евро, в декларации указано, что должностное лицо не отказалось от получения государственной выплаты, известной как "зимняя тысяча".

Обнародованные данные вызвали вопрос о происхождении задекларированного состояния, а также о хранении значительных объемов золота на территории страны-агрессора и владении ресурсами на оккупированных землях.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что киевский апелляционный суд принял решение об изменении меры пресечения народному депутату Нестору Шуфричу, оставив содержание под стражей, но добавив альтернативу в виде залога. Соответствующее решение было вынесено 6 января.

Суд определил сумму залога на уровне 33 280 000 гривен. В случае внесения этих средств Шуфрич сможет выйти из-под стражи, соблюдая условия, установленные судом. Сын Нестора Шуфрича публично заявил, что не сомневается в возможности внесения залога. По его словам, среди соратников его отца есть люди, которые официально задекларировали миллионное состояние в иностранной валюте.

