Киев готовится к морозам и массированному российскому обстрелу: советы от КГГА

Ткачова Марія
В Киеве из-за снижения температуры и риска повреждения энергетической инфраструктуры в результате вражеских атак городские и коммунальные службы переведены в усиленный режим работы. Об этом сообщили в КГГА, отметив необходимость преждевременной подготовки жителей к возможным внештатным ситуациям.
Предупреждение от КГГА для киевлян
По информации городских властей, коммунальные службы уже отработали дополнительные алгоритмы реагирования на случай перебоев с электроснабжением. Жилищным организациям предоставлены рекомендации по обеспечению стабильной работы домовых систем теплоснабжения в условиях морозов и аварийных ситуаций.
Отдельно в Киеве подготовили 69 мобильных котельных. В случае необходимости они будут обеспечивать автономное теплоснабжение медицинских учреждений, роддомов, учреждений социальной защиты и других критически важных объектов городской инфраструктуры.
В то же время в КГГА призывают киевлян позаботиться о собственной безопасности и комфорте. Жителям рекомендуют заранее определить ближайшие укрытия, пункты обогрева и бюветы, проверить наличие автономных источников питания, фонариков и запасных батареек.
Также советуют подготовить теплые вещи, одеяла, создать утепленные места для домашних животных, запасы питьевой и технической воды, а также продуктов длительного хранения, не требующих электроэнергии для приготовления. По возможности киевлянам рекомендуют утеплить дома, в частности проверить изоляцию окон и разместить теплоизоляционные материалы у батарей.
В городской администрации призывают жителей внимательно следить за официальными сообщениями и соблюдать рекомендации в случае усложнения ситуации.