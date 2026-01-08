Россия потеряла часть стратегической авиации надолго: последствия спецоперации «Паутина» критические

Российская Федерация продолжает ощущать последствия спецоперации "Паутина", проведенной Службой безопасности Украины, до сих пор не смогла восстановить потери, нанесенные стратегической авиации. Об этом сообщают источники, ссылаясь на информацию западных спецслужб.

Последствия спецоперации «Паутина» для рф

По имеющимся данным, несмотря на попытки Кремля минимизировать или скрыть масштабы повреждений, нанесенных в ходе операции, российская сторона не смогла компенсировать потери ни в технике, ни в боевых возможностях стратегической авиации. Последствия атаки остаются критическими для военного потенциала РФ.

Спецоперация "Паутина" была разработана и скоординирована руководством СБУ. В результате удара был поражен 41 самолет стратегической авиации противника, что существенно повлияло на способность России совершать дальнобойные авиационные удары.

Непосредственное выполнение атаки обеспечили операторы беспилотников специального подразделения Альфа СБУ. По оценкам источников, восстановление утраченного потенциала требует от России значительных ресурсов и времени, которых в нынешних условиях у нее нет.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в Киеве из-за снижения температуры и риска повреждения энергетической инфраструктуры вследствие вражеских атак городские и коммунальные службы переведены в усиленный режим работы. Об этом сообщили в КГГА, отметив необходимость преждевременной подготовки жителей к возможным внештатным ситуациям.

По информации городских властей, коммунальные службы уже отработали дополнительные алгоритмы реагирования на случай перебоев с электроснабжением. Жилищным организациям предоставлены рекомендации по обеспечению стабильной работы домовых систем теплоснабжения в условиях морозов и аварийных ситуаций.

