Известный пластический хирург Киева изуродовал лицо пациентки

В Киеве правоохранители сообщили о подозрении директору частной клиники на Печерске, также работающему пластическим хирургом, по делу о нанесении тяжелых повреждений пациентке во время косметической операции.

Фатальная ошибка пластического хирурга

По данным следствия, во время проведения ринопластики и броулифтинга 39-летней женщине врач повредил нерв в левом лобно-височном участке. Это привело к стойкому снижению чувствительности и фактическому параличу левой половины пациентки.

В результате женщина получила серьезные осложнения, которые носят длительный характер и оказывают существенное влияние на качество ее жизни. Следствие квалифицирует действия хирурга как нарушение профессиональных обязанностей медицинским работником, что повлекло за собой тяжелые последствия для пациента.

Согласно действующему законодательству, врачу грозит наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.

В то же время в сети активно распространяется информация, что речь идет об известном киевском пластическом хирурге Александре Бебихе. Официально правоохранительные органы имя подозреваемого не подтверждали.

