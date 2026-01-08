Новая реклама Третьего Армейского Корпуса всколыхнула сеть

Третий армейский корпус презентовал новую рекламную кампанию под лозунгом "Создано для тебя", существенно отличающуюся от привычной военной коммуникации. Кампания призвана показать реальные изменения в армии, которые корпус не декларирует, а внедряет на практике.

Новая реклама 3 Армейского Корпуса

В Третьем корпусе подчеркивают принципиально иной подход к управлению подразделениями. Командирами здесь становятся люди, сами прошедшие войну и окопы, формирующие доверие внутри частей и снижающие уровень самовольного покидания подразделений. По словам представителей корпуса, военные уходят не от командиров, а к ним.

Отдельный упор сделан на обеспечении. Корпус имеет свой фонд, позволяющий поддерживать достойный уровень оснащения и не ждать решений извне. Постоянная учеба и подготовка рассматриваются как ключевой инструмент сохранения жизни личного состава.

В рамках корпуса создана собственная система противовоздушной обороны, новейшие подразделения наземных роботизированных комплексов, подразделения беспилотных систем, а также школа пилотов KillHouse Academy. Для бойцов работают собственная военно-врачебная комиссия и больница.

Отдельное внимание уделено поддержке военных вне поля боя. В корпусе действует патронатная служба, а также система сопровождения после завершения службы в Ветеранском корпусе. Концепция Третьего АК предусматривает армию, в которой ценят реальные заслуги, а не звание, поддерживают инициативу и уважение личности.

Именно такую модель армии Третий армейский корпус и предлагает через новую рекламную кампанию, подчеркивая, что изменения в армии возможны уже сейчас.

