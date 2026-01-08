Скандал в армии РФ: угрозы сломать ноги и отобрать деньги за будущее ранение

В информационном пространстве распространяется видео, на котором заместитель командира роты "V" 11-й танковой бригады воинской части 11744 25-й общевойсковой армии РФ Дмитрий Варивода с позывным "Игил" открыто угрожает физической расправой над подчиненным военнослужащим Павлом Савиным.

Скандал в российской армии

На обнародованных кадрах Варивода заявляет о намерении сломать Савину ноги в двух местах и отобрать денежные выплаты, которые якобы получит за ранение. По словам должностного лица, эти средства он планирует передать "на нужды подразделения". При этом он утверждает, что ожидает разрешения на применение силы от командира с позывным "Морпехом".

В своих высказываниях Варивода обвиняет Савина в самовольном уходе из части и использует нецензурную лексику. Поведение военнослужащего на видео вызывает предположение, что он может находиться в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

По имеющейся информации, Павел Савин с сентября 2025 года считается пропавшим без вести. Также известно, что у него были серьезные проблемы со здоровьем, в частности страдал астмой.

Отдельное внимание привлекает тот факт, что ранее сестра Дмитрия Вариводы сообщала об исчезновении своего брата 6 октября 2025 при невыясненных обстоятельствах. Несмотря на это, впоследствии в сети появляются видео с его участием, что ставит под сомнение официальный статус пропавшего без вести.

Обнародованные материалы вызвали резонанс и еще раз указывают на системные проблемы с дисциплиной, насилием и злоупотреблениями внутри российских военных подразделений.

