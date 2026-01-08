Пассажирский российский самолет подал сигнал бедствия: на борту 200 пассажиров

Рубрики
Ткачова Марія
Пассажирский самолет Boeing 767 авиакомпании Utair, выполнявший рейс из Дубая в Москву, подал сигнал аварийной ситуации почти сразу после взлета. Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на данные авиационных сервисов и источники транспортной сферы.
Аварийный самолет из Дубай в Москву
По имеющейся информации, воздушное судно вылетело из аэропорта Аль-Мактум примерно в 15:48 мск. Вскоре после взлета экипаж сообщил о внештатной ситуации на борту, после чего самолет начал совершать круги в районе города.
Данные сервисов отслеживания полетов свидетельствуют, что лайнер находился в воздухе более полутора часов, не принимая курс на пункт назначения. По предварительным данным, неисправность возникла сразу после взлета, однако официальные детали по характеру проблемы пока не обнародованы.
Информации о возможной посадке, состоянии пассажиров и экипажа на данный момент нет. Авиакомпания и профильные службы ситуацию пока публично не комментировали.